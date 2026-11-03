Тужилаштво тражи 45 година затвора за убицу Алдине Јахић

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво је затражило јединствену казну од 45 година затвора за Аниса Калајџића, оптуженог за тешко убојство Алдине Јахић и још два казнена дјела.
Главна расправа пред Кантоналним судом у Мостару завршена је изношењем завршних ријечи, а пресуда ће бити објављена у петак, 6. новембра, у 11 сати, преноси Бљесак.инфо.
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Калајџићу се, уз тешко убојство, на терет стављају недопуштено набављање и држање оружја те продужено казнено дјело угрожавања сигурности. Завршне ријечи Тужилаштва, заступника породице и одбране изнесене су пред препуном судницом.
Тужитељка Весна Прањић казала је како сматра да су током поступка у цијелости доказана казнена дјела из оптужнице. Према ставу Тужилаштва, докази потврђују и да је убиство Алдине Јахић било родно засновано.
У завршној ријечи подсјетила је на пријетње које је Калајџић, према наводима оптужнице и изведеним доказима, упућивао Алдини Јахић и бившој партнерки Аиди Мацић. Осврнула се и на исказе Алдининих пријатељица, које су говориле о њеном страху, пријетњама и физичким нападима.
Према исказима на које се позвала тужитељка, Алдина се бојала позвати полицију јер је говорила да „њега сви знају, а њу нико”.
Прањић је издвојила и снимљене телефонске разговоре репродуковане на суђењу, наводећи да је оптужени Алдини пријетио смрћу те говорио да је нема ко заштитити.
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"Алдина је била жена која је јасно рекла да не жели бити у тој вези. Заузела је свој став и онда је убијена", казала је тужитељка, образлажући захтјев за казну од 45 година затвора.
Говорећи о двама проведеним вјештачењима, Прањић је навела да је Калајџић у вријеме почињења дјела био смањено урачунљив, али не битно. Према њеним ријечима, оба вјештака сматрала су да их је током вјештачења покушавао обманути.
Адвокат породице Јахић, Дамир Алић подржао је захтјев за казну од 45 година. Истакао је да породица зна како Алдину ништа не може вратити, али жели да пресуда придонесе спречавању сличних злочина.
"Имао је прилику да одустане, али је дјело извршио. Радим дуго овај посао и никад нисам видио такву хладнокрвност", казао је Алић.
Додао је да је праћење поступка, у којем је оптужени водио активну одбрану, било посебно тешко за породицу жртве.
Калајџићев адвокат Ибро Булић рекао је да одбрана не оспорава да је његов брањеник починио убиство, али сматра да родна заснованост као мотив није доказана изван разумне сумње.
"Одбрана нема намјеру оспорити тежину казненог дјела и не доводимо у питање да је оптужени починио убиство. Питање које постављамо је правна квалификација дјела", казао је Булић.
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Ако Суд прихвати квалификацију коју заступа Тужилаштво, одбрана тражи да при одмјеравању казне узме у обзир ранију некажњаваност оптуженог, његово извињење и кајање.
На крају се суду обратио и Калајџић, који је, према извјештају Бљеска, говорио кроз сузе.
"Изражавам дубоку бол и кајање, изражавам саучешће иако знам да Алдининој породици моје ријечи немају тежину и не могу очекивати ваш опроштај", рекао је.
У свом је обраћању тврдио да Алдину током везе није малтретирао ни злостављао, а навео је и да је својим поступком уништио њену и своју породицу. Изјавио је да би, када би могао вратити вријеме, поступио другачије.
О оптужбама и казни одлучиће Кантонални суд у Мостару, који је објаву пресуде заказао за петак у 11 сати.
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