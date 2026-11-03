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Удес у Новом Селу, застој у саобраћају

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03.11.2026 15:19

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Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Због саобраћајне незгоде на магистралном путу Милићи-Зворник у мјесту Ново Село дошло је до застоја у саобраћају, али за сада нема информације о повријеђеним, речено је Срни у зворничкој Полицијској управи.

У овој саобраћајној незгоди, која се догодила данас око 14.40 часова, учествовали су камион и аутомобил.

На лице мјеста упућена је екипа Службе хитне медицинске помоћи и ватрогасци.

Полиција врши увиђај.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

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