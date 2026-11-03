Аутор:АТВ редакција
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Општина Сребреница започела је исплату једнократне новчане помоћи за најстарије суграђане с најнижим примањима.
Право на ову подршку остварила су 183 пензионера, а свакоме ће бити уплаћено по 109,28 КМ. Исплата почиње у уторак, 3. новембра.
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Помоћ је намијењена пензионерима чија мјесечна примања не прелазе 550 КМ, а одлуку о одобравању средстава донио је начелник општине након завршетка процедуре по јавном позиву
Чланица комисије Милица Петровић истакла је да је основни циљ ове мјере пружање непосредне финансијске подршке и побољшање животних услова пензионера с најнижим примањима.
Право на помоћ могли су остварити пензионери с пребивалиштем на подручју општине Сребреница, без обзира на то примају ли домаћу, инострану или породичну пензију, под условом да њихов укупан мјесечни износ не прелази прописани цензус од 550 КМ, јавља "РТВ Сребреница".
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Комисија је прегледала пристигле пријаве и утврдила коначну ранг-листу, на коју је начелник дао сагласност. Након њеног јавног објављивања започета је исплата одобрених средстава.
Овом мјером Општина Сребреница наставља пружати финансијску подршку социјално најугроженијим категоријама становништва.
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