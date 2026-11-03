Бијељина још чека ребаланс буџета и план за наредну годину

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић само је два пута ове године доставио материјале у скупштинску процедуру и још се чека на нацрте ребаланса овогодишњег и буџета града за наредну годину, изјавила је данас предсједник Скупштине града Жељана Арсеновић.
Она каже да је то забрињавајуће и да показује однос градоначелника према институцији Скупштине, али и према свим грађанима Бијељине.
"Позивам руководство града да упути Скупштини све припремљене материјале, да растеретимо децембарску сједницу, јер очекујемо да ће у скупштинску процедуру доћи суштински важна документа за наш град - нацрт буџета за сљедећу годину и нацрт ребаланса за ову годину", рекла је Арсеновићева.
Након међустраначког састанка за припрему скупштинске сједнице, она је навела да Скупштина града нема ни информацију о процесу израде ових докумената, ни докле је то стигло.
"Остаје да вјерујемо да ће то бити. Некако ми је немогуће помислити да уопште неће бити урађен ни нацрт ребаланса за ову, ни нацрт буџета за 2027. годину", додала је Арсеновићева.
Према њеним ријечима, у Бијељини се годинама генерално касни са свим пројектима, буџетима и плановима.
Сједница Скупштине града Бијељина најављена је за 12. новембар у 10.00 часова, преноси Срна.
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