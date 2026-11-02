Некада је био понос Сембераца, сада плутајућа депонија

Аутор:Сања Трифковић
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Канал уз Дашницу некада је био понос Сембераца, данас је плутајућа депонија. Љетос су у њега, поред осталог отпада, бацане угинуле животиње. Пецароши које смо затекли на обали, згрожени некултуром становништва. Кажу, смеће штети и рибљем фонду али и биљном свијету
"Поред канала, тако морам да кажем да сам и лично видио бацају кесе смећа, јер им је тешко да сиђу доле да баце смеће, лакше им је са балкона бацити смеће у канал, вода ће да однесе, па овим путем да им кажем да рибе не једу кесе најлонске то морају да знају", рекао је Јован Радановић из Бијељине.
"Који масовно бацају смеће у канал, не бирају шта је, од животиња, кеса, разне ствари, налазили смо ту и кауче, намјештај, шта нисмо налазили, сад је тренутно дјелимично мало поправљено, али ипак апелујемо ми као грађани овог дијела да више водимо рачуна о чистоћи, о нашем здрављу", рекао је Михајло Рачановић из Бијељине.
Старији Бијељинци сматрају да се о каналу мора водити више рачуна и да ова Семберска љепотица заслужује да краси град како је и намијењено, а не као ругло и канта за смеће несавјесних грађана.
"Било би нам драго да се што мање кеса и ђубрета баца. Ми би најсрећнији били када би се поставиле неке камере за опомену и за казну, неке контејнере за ђубре и за смеће, али то треба и времена и новаца неких, али што се мене тиче, канал је био љепотица", рекао је Јовица Илић из Бијељине.
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У насељима већим од 2.000 становника за одржавање водотокова првог реда, а самим тим и њихово уређење у урбаном подручју надлежне су локалне заједнице, односно Градска управа града Бијељина у случају канала Дашница, кажу у Водама Српске. Управо је ова јавна установа средствима Владе Републике Српске реализовала пројекат уређења канала. На питање упућено Градској управи и Комуналној полицији ко је одговоран и ко ће и да ли ће сносити одговорност за стање канала, ни данас нисмо добили одговор.
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