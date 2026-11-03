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Проблеми у ТЕ Тузла, нема гријања у граду

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03.11.2026 09:28

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Проблеми у ТЕ Тузла, нема гријања у граду
Фото: АТВ

Према званичном обавјештењу из “Централног гријања” д.д. Тузла, до прекида и отежане испоруке топлотне енергије дошло је због испада блока 5 у Термоелектрани Тузла.

Из дистрибутивног предузећа поручују да су њихове екипе одмах изашле на терен. Оне тренутно врше све неопходне припреме на систему како би, чим у Термоелектрани буде саниран квар на дијелу система даљинског гријања, испорука топлотне енергије могла бити нормализована у што краћем року.

Апелују на стрпљење корисника и истичу да ће јавност и грађани бити благовремено обавијештени о стабилизацији система и поновном покретању гријања путем њихове службене интернет странице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

гријање

Тузла

Termoelektrana Tuzla

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