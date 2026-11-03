Проблеми у ТЕ Тузла, нема гријања у граду

Аутор:АТВ редакција
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Према званичном обавјештењу из “Централног гријања” д.д. Тузла, до прекида и отежане испоруке топлотне енергије дошло је због испада блока 5 у Термоелектрани Тузла.
Из дистрибутивног предузећа поручују да су њихове екипе одмах изашле на терен. Оне тренутно врше све неопходне припреме на систему како би, чим у Термоелектрани буде саниран квар на дијелу система даљинског гријања, испорука топлотне енергије могла бити нормализована у што краћем року.
Апелују на стрпљење корисника и истичу да ће јавност и грађани бити благовремено обавијештени о стабилизацији система и поновном покретању гријања путем њихове службене интернет странице.
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