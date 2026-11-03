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Обавјештење у Теслићу: Производња питке воде на минимуму

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03.11.2026 09:02

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Обавјештење у Теслићу: Производња питке воде на минимуму
Фото: Facebook/PKD "RAD" a.d. Teslić

Због погоршаних услова на водозахвату Студенци, дошло је до проблема у водоснабдијевању на подручју Теслића, а у вишим зонама и до потпуног прекида испоруке воде.

Из Предузећа комуналних дјелатности „Рад“ Теслић саопштено је да је производња питке воде сведена на минимум због изузетно отежаних услова захватања сирове воде на водозахвату Студенци.

Усљед тога, корисници градског водовода суочавају се са отежаним снабдијевањем, док је у појединим вишим зонама испорука воде потпуно обустављена.

Из овог предузећа наводе да радници водовода интензивно раде на отклањању насталих потешкоћа и поновном успостављању нормалног рада постројења.

Циљ је да се у што краћем року обезбиједи редован режим водоснабдијевања.

Из ПКД „Рад“ захвалили су корисницима на стрпљењу и разумијевању.

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Тагови :

Теслић

Вода

ПКД Рад Теслић

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