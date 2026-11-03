У суботу су Митровске задушнице: Како обиљежити овај дан ако не можете на гробље?

Аутор:АТВ редакција
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Митровске задушнице ове године обиљежавају се у суботу, 7. новембра, дан уочи Митровдана. Посвећене су молитви за преминуле, сјећању на најближе и добрим дјелима учињеним у њихов спомен.
Митровске задушнице обиљежавају се одласком у цркву, паљењем свијећа и посјетом гробовима најближих. Иако се обичаји разликују од краја до краја, у средишту овог дана су молитва за покој душе преминулих и милостиња учињена у њихов спомен.
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Митровске задушнице обиљежавају се у суботу пред Митровдан, празник Светог великомученика Димитрија, који се слави 8. новембра. Због тога њихов датум није сваке године исти, а 2026. године падају 7. новембра. Познате су и као јесење задушнице.
То су посљедње задушнице у овој години. Прије њих обиљежене су зимске, 14. фебруара, љетне или Духовске, 30. маја, и Михољске, 10. октобра.
Према устаљеној црквеној пракси, за помен се припремају кувано жито, црно вино и свијеће. Сваки од ових прилога има посебно значење:
У многим породицама припрема се и додатна храна која се дијели присутнима. Међутим, обилна трпеза није обавеза. У црквеним поукама нагласак је на молитви, уређењу гробова и помагању онима којима је помоћ потребна.
На задушнице се у храмовима служе света литургија и парастос за упокојене. Вјерници могу да донесу жито, вино и свијеће, као и папирић са именима преминулих које желе да свештеник помене у молитви.
Послије службе одлази се на гробље, уређује гробно мјесто и пале свијеће. Са свештеником се може договорити помен на гробу, током којег се он моли за преминуле и кади гроб.
Дијељење хране на гробљу један је од народних обичаја који прате Митровске задушнице. Послужење се нуди родбини, пријатељима и другим људима који посјећују гробље, у знак сјећања на покојника.
Приликом нуђења хране често се изговара „За покој душе“, док особа која прихвата послужење одговара „Бог да му душу прости“, односно „Бог да јој душу прости“.
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Ове ријечи дио су обичајне праксе, која се разликује међу породицама и крајевима. Негдје се дијели само жито, док се другдје доносе пециво, воће и друга храна.
Уколико сте далеко од мјеста у којем су сахрањени ваши најближи или из другог разлога не можете да посјетите њихов гроб, можете да одете у најближу цркву, запалите свијећу и помолите се за њих.
Сјећање на преминуле изражава се и добрим дјелима: помоћи особи у невољи, даривањем хране или прилогом хуманитарној установи.
Управо молитва и доброчинство дају смисао овом дану, независно од тога колико је хране припремљено и колико су раскошни обичаји.
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