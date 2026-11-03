Избио пожар на вагонима у Бањалуци, из ЖРС упозоравају на други проблем

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ је избио пожар на гарираним вагонима који се налазе на 13. и 14. колосијеку жељезничке станице у Бањалуци, а брзом интервенцијом ватрогасаца ватра је угашена.
"Жељезнице Републике Српске обавјештавају јавност да је пожар који је синоћ, 2. новембра 2026. године, око 22 часа избио на гарираним вагонима који се налазе на 13. и 14. колосијеку жељезничке станице у Бањалуци, брзом интервенцијом припадника Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука успјешно угашен. Брзом реакцијом запослених који су, примијетивши ватру у вагону, ванредни догађај одмах пријавили Ватрогасној бригади и Министарству унутрашњих послова, Полицијској управи Бањалука, избјегнута је трагедија, али и забиљежена већа материјална штета“, наводе из Жељезница Српске.
Из Жељезница упозоравају на други проблем са којим се суочавају.
„О узроцима пожара више детаља биће познато након завршетка истраге, али чињенично стање указује на поновно присуство већег броја миграната у и око жељезничких станица, који неријетко своја преноћишта потражују у вагонима који нису у активној употреби, гдје пале ватру, те се, скривајући од надлежног особља, нелегално крећу, узнемиравајући на тај начин жељезничаре, али и путнике на станицама“, наводе из Жељезница и додају:
„Жељезнице Републике Српске су се у више наврата, а посљедњи пут 26. октобра 2026. године, обраћале службеним актом и молбом за реакцију Министарству безбједности БиХ – Служби за послове са странцима, Теренској канцеларији у Бањалуци, којим су обавијестиле надлежне да се одређени број миграната креће у кругу и око станице, те да бораве у путничким и теретним вагонима који су ван експлоатације.
Присуство миграната на станичном подручју угрожава безбједност како жељезничког саобраћаја, тако и рада извршног особља на радним задацима. О присуству миграната на подручју жељезничке станице у Бањалуци, Жељезнице Републике Српске су у више наврата обавјештавале надлежне полицијске станице. Полицијски службеници су излазили на лице мјеста, упозоравали и удаљавали мигранте, али они би се, као што је то био случај и синоћ, поново враћали.
Жељезнице Републике Српске и овај пут апелују на надлежне службе за послове са странцима у БиХ да поновно актуелизовано присуство миграната на подручјима на којима не би требало да бораве ријеше на најадекватнији начин, а у складу са законским рјешењима.“
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