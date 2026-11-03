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Федерална министарка Јасна Дураковић се жалила на ретроградни Меркур: "Без преговора и договора"

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03.11.2026 08:45

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Федерална министарка Јасна Дураковић се жалила на ретроградни Меркур: "Без преговора и договора"
Фото: TikTok / Jasna Duraković

Федерална министарка образовања Јасна Дураковић (СДП) објавила је на ТикТоку видео у којем говори о ретроградном Меркуру, који према њеним ријечима траје до 14. новембра, те препоручује да се договори, преговори и потписивање уговора оставе за други дио мјесеца.

У видеу објављеном на свом профилу Дураковић каже да је ретроградни Меркур почео 30. октобра и да је раније била упозорена да у том периоду припази на комуникацију и понашање. Како наводи, у протеклим данима имала је низ лоших искустава у комуникацији с људима.

"Почињем стварно вјеровати у чињеницу да положај планета и те како утиче на наше расположење, на наше понашање и и те како на нашу комуникацију", казала је.

@jasnadurakovic1 Hoće li više proći ovaj retrogradni Merkur? 😅😅 Dosta te je bilo!!! #merkur #komunikacija ♬ original sound - Jasna Durakovic

Додала је да јој овај период посебно тешко пада јер је по хороскопском знаку Близанац, а Меркур је, како каже, њена планета, те јер је по професији комуникологиња.

Према њеним ријечима, од прошле сриједе примјећује да су људи нервозни и изиритирани без разлога, због чега је одлучила да се повуче до 14. новембра, када би се, како каже, ретроградни Меркур требао повући.

"Топло препоручујем да све договоре, преговоре, потписивање уговора или неке важне заиста пословне активности оставите за овај дио, други дио новембра", поручила је министарка.

Пратиоце је на крају замолила да се суздрже од негативних коментара и вријеђања, додавши да ће управо по коментарима знати "у којој мјери и на вас утиче ретроградни Меркур", преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јасна Дураковић

ретроградни Меркур

ФБиХ

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