Славимо великог чудотворца: Лијечио болесне, а ово правило на данашњи дан доноси мир у дом

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају Преподобног Илариона Великог, једног од најзначајнијих ранохришћанских аскета, духовника и чудотвораца, који се сматра оснивачем монаштва у Палестини.
Иларион је рођен крајем трећег вијека у околини Газе, у тада паганској породици. Школовао се у Александрији, гдје је стекао врхунско образовање тог времена, али га је сусрет са учењем Исуса Христа потпуно преобразио. Примио је крштење, а пресудан тренутак у његовом животу био је сусрет са чувеним Светим Антонијем Великим, чији је начин живота и подвиг у пустињи одлучио да слиједи.
Након повратка у родни крај, сву наслијеђену имовину разделио је сиромашнима и родбини, а сам се повукао у пустињу у потпуну осаму, пост и молитву.
Хришћанско предање памти га као великог исцјелитеља и човјека изузетне духовне снаге. Вјерује се да је својом искреном и непоколебљивом молитвом лијечио људе од тешких телесних болести, изгонио нечисте силе и тешио оне у најдубљој тузи и безнађу.
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Иако је упорно тражио тишину и самоћу, глас о његовим чудима проширио се широм царства, па су му свакодневно долазили болесни, невољни и они жељни духовне поуке. Око њега су никли многобројни манастири, а он је постао духовни вођа хиљадама монаха.
У народној традицији, дан посвећен Преподобном Илариону Великом везује се за мир, скромност и унутрашње сабрање. Будући да је светитељ читав свој живот посветио помагању другима без тражења било какве награде, народно вјеровање налаже да се данас учини добро дело.
Сматра се да свако ко данас посети болесну особу, понуди помоћ некоме у невољи или удели милостињу, призива благослов и здравље у свој дом.
Према вјеровању, на овај празник строго треба избегавати расправе, љутњу и завист, јер се светитељ молио за мир међу људима и победу над сопственим слабостима.
Вјерници се данас обраћају Светом Илариону молитвом за исцјељење од телесних и душевних болести, вјерујући у његову снажну заштиту пред Богом, преноси телеграф.
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