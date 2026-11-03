Стиже још један тмуран дан, на планинама могућ и снијег

Аутор:АТВ редакција
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У већем дијелу Републике Српске данас ће преовладавати облачно, тмурно и хладно вријеме, уз кишу или росуљу, док се на југу очекује знатно топлије вријеме са сунчаним периодима.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, слаба сусњежица и снијег падаће само на вишим планинама.
На југу ће бити вјетровито и углавном суво, уз повремене слабе падавине у првом дијелу дана.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова, док се у Херцеговини очекује умјерена до јака бура.
Максимална температура ваздуха биће од пет до 10 степени Целзијусових, на југу до 17, а у вишим предјелима око два степена.
Иако висински циклон полако слаби, и даље се задржава изнад већег дијела Средоземља и Балкана, што утиче на временске прилике у нашем региону.
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