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Стиже још један тмуран дан, на планинама могућ и снијег

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03.11.2026 07:08

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Стиже још један тмуран дан, на планинама могућ и снијег
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У већем дијелу Републике Српске данас ће преовладавати облачно, тмурно и хладно вријеме, уз кишу или росуљу, док се на југу очекује знатно топлије вријеме са сунчаним периодима.

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, слаба сусњежица и снијег падаће само на вишим планинама.

На југу ће бити вјетровито и углавном суво, уз повремене слабе падавине у првом дијелу дана.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова, док се у Херцеговини очекује умјерена до јака бура.

Максимална температура ваздуха биће од пет до 10 степени Целзијусових, на југу до 17, а у вишим предјелима око два степена.

Иако висински циклон полако слаби, и даље се задржава изнад већег дијела Средоземља и Балкана, што утиче на временске прилике у нашем региону.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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