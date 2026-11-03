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У Српској рођено 28 беба

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03.11.2026 07:58

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беба пелене пемпас
Фото: Pexels/ Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 28 беба, 17 дјевојчица и 11 дјечака.

У Бањалуци је рођено 11 беба, у Градишци, Добоју и Зворнику четири, Бијељини три и у Приједору двије, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.

Седам дјевојчица и четири дјечака рођено је у Бањалуци, три дјевојчице и један дјечак у Градишци, по двије дјевојчице и два дјечака у Добоју и Зворнику, три дјевојчице у Бијељини и два дјечака у Приједору.

У породилиштима у Источном Сарајеву, Фочи, Требињу и Невесињу није било новорођених.

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Тагови :

беба

рођене бебе

Породилишта

Република Српска

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