У Српској рођено 28 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 28 беба, 17 дјевојчица и 11 дјечака.
У Бањалуци је рођено 11 беба, у Градишци, Добоју и Зворнику четири, Бијељини три и у Приједору двије, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.
Седам дјевојчица и четири дјечака рођено је у Бањалуци, три дјевојчице и један дјечак у Градишци, по двије дјевојчице и два дјечака у Добоју и Зворнику, три дјевојчице у Бијељини и два дјечака у Приједору.
У породилиштима у Источном Сарајеву, Фочи, Требињу и Невесињу није било новорођених.
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