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Смањен доток Дрине у каналски систем у Семберији због техничког проблема

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03.11.2026 09:12

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Низак ниво Дрине, проток на ХЕ "Мали Зворник" 58 метара кубних у секунди
Фото: Srna

Усљед техничког проблема на постројењу уставне грађевине у Јањи онемогућен је њен нормалан рад, због чега је смањен доток воде из ријеке Дрине у канал Дрина-Глоговац и каналски систем у Семберији, саопштено је из "Вода Српске".

Због овог проблема смањен је и проток воде у каналу Дашница кроз урбано подручје Бијељине.

Из "Вода Српске" наводе да су у току радови на отклањању проблема на устави у Јањи и да се нормализација протока очекује у наредних неколико дана.

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Тагови :

Дрина

Ријека Сава

водостај

Семберија

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