Смањен доток Дрине у каналски систем у Семберији због техничког проблема

Аутор:АТВ редакција
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Усљед техничког проблема на постројењу уставне грађевине у Јањи онемогућен је њен нормалан рад, због чега је смањен доток воде из ријеке Дрине у канал Дрина-Глоговац и каналски систем у Семберији, саопштено је из "Вода Српске".
Због овог проблема смањен је и проток воде у каналу Дашница кроз урбано подручје Бијељине.
Из "Вода Српске" наводе да су у току радови на отклањању проблема на устави у Јањи и да се нормализација протока очекује у наредних неколико дана.
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