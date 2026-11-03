Опрез за возаче: Мокри коловози, магла и бројни радови на путевима

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ вози се по претежно мокрим и клизавим коловозима и уз мјестимичну маглу и ниску облачност, због чега из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске позивају возаче да вожњу прилагоде стању на путевима.
Возачима се скреће пажња и на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима, а опрез је неопходан и на дионицама на којима је због санационих радова измијењен режим вожње.
У току су радови на дионици магистралног пута Драготиња-Приједор гдје је обавезно поштовање саобраћајне сигнализације.
Измјене у одвијању саобраћаја због радова су на магистралном пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и у Трну, затим на магистралоним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-ауто-пут, на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи, као и на дионици Козарац-Ламовита гдје је у току привремено измјештање дијела трасе.
Привремене обуставе саобраћаја су преко Романије, на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.
Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.
Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.
Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.
У ФБиХ због радова на заштити косина, за саобраћај је затворен мост Херцеговина на ауто-путу у смјету смјеру Почитељ-Бијача, а саобраћа се двосмјерно, супротном страном ауто-пута. Такође, због радова у тунелу Херцеговина у смјеру Бијача-Почитељ затворена је претицајна трака, па се саобраћа само возном траком.
Због санације потпорног зида, на улазу у тунел Клопче, на дионици ауто-пута у смјеру Зеница југ-Зеница сјевер, саобраћа се успорено.
За саобраћај свих возила затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва, а саобраћај је преусмјерен двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
И даље је затворена поддионица ауто-пута Голубиња-Немила, а возила преусмјерена на магистрални пут. На дионици ауто-пута Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
Једном траком се због актуелних радова саобраћај одвија и на магистралним путевима Изачић-Бихаћ, Скокови-Цазин-Србљани, Широки Бријег-Посушје, Груде-Приваљ, Мостар-Читлук-брдо Хум, Шамац-Орашје, , као и на улазу у Кисељак из правца Сарајева.
Из АМС-а подсјећају возаче да је од 1. новембра на снази законска обавеза посједовања зимске опреме на путевима у БиХ.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
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