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Спремно више од 5 милиона КМ: Почиње исплата додатка на дјецу и материнског додатка

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03.11.2026 09:52

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Новац
Фото: АТВ

У Републици Српској данас је почела исплата додатка на дјецу и материнског додатка за октобар, за коју је обезбијеђено више од пет милиона КМ, саопштено је из Фонда за дјечију заштиту Српске.

За исплату дјечијег додатка издвојено је 2.514.618 КМ, а за матерински додатак 2.508.118 КМ.

Исплатом додатка на дјецу обухваћено је 16.324 дјеце, односно 9.692 родитеља за прво, друго, треће и четврто дијете, као и за дјецу вулнерабилних категорија.

Из Фонда су навели да је почела и исплата пронаталитетне накнаде за трећерођено и четврторођено дијете, које је остварило 188 породиља за 138 трећерођене и 57 четврторођене дјеце, а за исплату је обезбијеђено 108.450 КМ.

За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 389.500 КМ за 767 породиља, односно 779 новорођенчади.

За право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је 311.829 КМ.

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Тагови :

Матерински додатак

породица

Дјечији додатак

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