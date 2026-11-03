Сутра облачно и хладно, у овим дијеловима киша

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује облачно, тмурно и хладно вријеме уз повремену кишу или росуљу, а само у вишим планинама могућа је сусњежица или снијег.
Више сувог времена се очекује у другом дијелу дана, док ће у Херцеговини бити топлије, сунчано и вјетровито уз промјенљиву облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће слаб до умјерен сјеверних смјерова, а у Херцеговини се очекује умјерена до јака бура.
Јутарња температура ваздуха биће од три до десет, у вишим предјелима од један, а највиша дневна од пет до десет, на југу до 16 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је у већем дијелу БиХ облачно са слабом кишом, на планинама са слабим снијегом.
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