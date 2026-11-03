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Возачи у Српској и даље возе на љетним гумама, откривени и други недостаци

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03.11.2026 14:26

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У бесплатној провјери техничке исправности возила у Приједору најчешћи уочени недостаци су у вези са кочионом течношћу и свјетлима, а примјетно је и да возачи задржавају љетне гуме након 1. новембра, изјавио је данас у Приједору Предраг Ликокур из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Фото: Srna

У бесплатној провјери техничке исправности возила у Приједору најчешћи уочени недостаци су у вези са кочионом течношћу и свјетлима, а примјетно је и да возачи задржавају љетне гуме након 1. новембра, изјавио је данас у Приједору Предраг Ликокур из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Ликокур је изјавио Срни да бесплатни мини-технички преглед подразумијева визуелни преглед и провјеру нивоа кочионог уља, расхладне течности, свјетлосно-сигналних уређаја, плинске инсталације, као и стања акумулатора и пнеуматика.

"Возачима указујемо шта је потребно да своје возило што квалитетније припреме за вожњу у зимским условима", рекао је Ликокур.

Он је навео да је кампања "Безбједна вожња у зимским условима" почела 30. октобра и до 20. новембра биће реализована у 25 локалних заједница Српске, а данас у Новом Граду и Приједору.

Кампања се реализује у сарадњи са министарствима саобраћаја и веза и унутрашњих послова Републике Српске, Агенцијом за безбједност саобраћаја Српске, ауто-мото друштвима, јединицама локалне самоуправе и компанијом "Оптима"

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Тагови :

АМС РС

Ауто-мото савез Републике Српске

Возачи

Технички преглед аутомобила

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