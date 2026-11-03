Кампањи "Немој ме заборавити" прикључило се 25 домова здравља у БиХ

Извор:
ПР
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Кампањи „Немој ме заборавити” компаније Хемофарм, која је усмјерена на подизање свијести о деменцији, придружило се 25 домова здравља широм БиХ.
Систематски скрининг грађани могу обавити у домовима здравља Бањалука, Сарајево, Мостар, Тузла, Зеница, Бијељина, Приједор, Добој, Зворник, Брчко, Градишка, Требиње, Модрича, Фоча, Источно Сарајево, Челинац и Лакташи.
„Захвални смо здравственим установама што су препознали важност проблема и што ће у наредним мјесецима, кроз анкетирање и одговарајућу процјену пацијената, радити на раном откривању деменције. Скрининг није постављање дијагнозе, али представља важан први корак ка разумијевању тегоба и планирању даљих прегледа. Правовремено препознавање првих знакова и симптома од пресудне је важности, јер рано дјеловање може направити значајну разлику. Деменција не погађа само појединца, она мијења и свакодневицу цијеле породице. Уколико код себе или ближњег примијетите учесталу заборавност, понављање истих питања, потешкоће у проналажењу ријечи или отежано сналажење у познатом окружењу обратите се љекару и потражите стручни савјет.“, рекао је Саша Урошевић, директор Хемофарма у БиХ.
Домови здравља прва су адреса на којој почиње правовремена заштита когнитивног здравља. Породични љекари користе кратке тестове којима процјењују памћење и друге когнитивне функције како би на вријеме уочили могуће сметње и, уколико је потребно, упутили пацијенте на додатну неуролошку или психијатријску процјену.
Стручњаци наглашавају да деменција није нормална фаза старења, већ скуп симптома који утичу на памћење, размишљање, говор, оријентацију, расположење и способност самосталног обављања свакодневних активности. Због тога кампања „Немој ме заборавити” позива грађане да не занемарују учестало заборављање, потешкоће у обављању раније познатих активности, проблеме са сналажењем у времену и простору, промјене расположења или повлачење из породичног и друштвеног живота, већ да се обрате породичном љекару.
Више о деменцији можете пронаћи на www.nemojmezaboraviti.ba
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