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Кафа стеже жучну кесу, ево када треба да пазите

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30.10.2026 08:12

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Чај, кафа, топли напитак, пиће
Фото: Pexel/Ketut Subiyanto

Шољица омиљеног напитка код многих изазива снажно стезање жучне кесе, чак и када је ријеч о кафи без кофеина, показали су резултати бројних истраживања.

Ипак, док за здраве људе то углавном не представља никакав проблем, а велике студије је чак повезују са мањим ризиком од настанка камења, опрез је пријеко потребан онима који овај здравствени проблем већ имају.

Жучна кеса има улогу да складишти жуч коју производи јетра и испушта је у цријева када је то неопходно за варење масти. Главни сигнал за ово лучење даје хормон холецистокинин, а управо кафа подстиче његово ослобађање.

Студија објављена у часопису American Journal of Clinical Nutrition показала је да се након обичне кафе жучна кеса код здравих испитаника стегла у просјеку за 33 одсто, након кафе без кофеина за 29 одсто, док је након уноса сланог раствора то износило само 10 одсто. Аутори су закључили да за овај ефекат није заслужан само кофеин, већ и други састојци.

Прегледни радови објашњавају да управо ово грчење и стезање може бити разлог зашто особе које имају камен у жучној кеси и осјећају тегобе инстинктивно избјегавају кафу. Ипак, стручњаци наглашавају да кафа није једини нити најјачи окривљени – масна емулзија и полумасно млијеко изазивају још јаче контракције.

Код здравих људи кафа може имати заштитни ефекат

С друге стране, обимне научне студије не повезују кафу са повећаним ризиком од настанка камења, већ управо супротно – са мањим ризиком од појаве симптома. Истраживање спроведено у Данској на више од 104.000 испитаника показало је да су особе које су пиле више од шест шољица кафе дневно имале 23 одсто мањи ризик од појаве жучних тегоба у поређењу са онима који уопште нису конзумирали овај напитак. Сличне резултате потврдиле су и опсежне генетске анализе.

Иако кафа није узрочник настанка камена у жучној кеси, а главни фактори ризика остају гојазност, дијабетес типа 2 и пушење, стручњаци апелују: особе којима је већ дијагностикован камен у жучи, као и оне које након кафе осјећају бол у горњем дијелу стомака, обавезно треба да се посавјетују са љекаром, преноси Б92.

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Тагови :

Кафа

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