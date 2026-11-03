Анорексија и булимија су озбиљан здравствени проблем, све више обољелих широм свијета

Аутор:АТВ редакција
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Поремећаји у исхрани могу озбиљно да утичу не само на однос особе према храни већ и на њено физичко и психичко здравље. Ови поремећаји често почињу у адолесцентском добу и могу да трају годинама. Нова глобална процјена показала је да број људи са анорексијом и булимијом наставља да расте.
Током 2023. године од анорексије или булимије патило је око 18,1 милион људи широм свијета, што је за 71 одсто више него 1990. године. Показали су то резултати истраживања које је обухватило 204 земље и територије, а објављени су у часопису JAMA Psychiatry.
Од укупног броја обољелих, око 3,92 милиона имало је анорексију, док је 14,2 милиона патило од булимије.
Иако је укупан број обољелих порастао за 71 одсто, када се у обзир узму раст броја становника и промјене у старосној структури, пораст учесталости ових поремећаја износио је 20,6 одсто.
Жене су чиниле 69,4 одсто обољелих, док је удио мушкараца био 30,6 одсто. Ипак, поремећаји у исхрани нису искључиво женски проблем - током 2023. године са њима је живјело око 5,5 милиона мушкараца.
Међу свим оболелима, 41,2 одсто чинили су млади узраста од 10 до 24 године. Највећа укупна распрострањеност анорексије и булимије забеиљежена је у старосној групи од 20 до 24 године.
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Када је ријеч о анорексији, највећа распрострањеност забиљежена је у нешто млађем узрасту, међу адолесцентима од 15 до 19 година. То показује да се овај поремећај најчешће јавља током тинејџерског периода, иако може да се развије и касније.
За разлику од анорексије, највећа распрострањеност булимије забиљежена је међу особама од 30 до 34 године.
Од 1990. до 2023. године број случајева булимије порастао је за 75,1 одсто, а анорексије за 57,9 одсто. Када се узме у обзир старосна структура становништва, распрострањеност булимије повећана је за 21,7 одсто, а анорексије за 17 одсто.
То значи да је раст укупног броја обољелих био израженији од раста стопе распрострањености прилагођене старости становништва.
Највећу распрострањеност анорексије и булимије заједно, када се узме у обзир старосна структура становништва, истраживачи су забиљежили у Аустралији - 946,4 случаја на 100.000 становника.
Најмања стопа забиљежена је у централној подсахарској Африци - 114,8 случајева на 100.000 становника.
Аутори истраживања, међутим, упозоравају да међународна поређења треба узети са резервом. Епидемиолошки подаци нису подједнако доступни у свим регионима, а разлике у дијагностиковању и прикупљању статистике могу да утичу на коначне процјене.
Поремећаји у исхрани доводе и до значајног губитка година здравог живота. Током 2023. године анорексија и булимија заједно биле су одговорне за губитак 3,83 милиона година живота прилагођених инвалидитету. Овај показатељ обухвата године изгубљене због преране смрти, као и године проведене са нарушеним здрављем. Од 1990. године укупан број изгубљених година живота по овом основу повећао се за 70,5 одсто.
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Истраживачи су посебно процијенили и број смртних случајева повезаних са анорексијом. Током 2023. године забиљежено је 237 таквих случајева. Смртност повезану са булимијом нису могли поуздано да процене због ограничених података, преноси Известија.
Научници су користили податке из научних публикација, популационих истраживања и евиденција о смртности. На основу њих проценили су распрострањеност анорексије и булимије, посљедице ових поремећаја по здравље и смртност повезану са анорексијом. Остали поремећаји у исхрани нису били обухваћени анализом. Научници су посебно израчунали и могуће промјене ових показатеља до 2050. године, преноси РТ Балкан.
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