Logo

Службеници ГУ Бијељина апелују: Надлежне институције да хитно реагују, нисмо више у могућности

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.11.2026 12:16

Коментари:

0
Службеници ГУ Бијељина апелују: Надлежне институције да хитно реагују, нисмо више у могућности

Нисмо више у могућности да нормално функционишемо и обављамо радне задатке без зарађених примања!“ Порука је ово којом су се службеници Градске управе Града Бијељина обратили јавности, откривајући да се осим са вишемјесечним кашњењем плата боре и против незаконитих премјештаја, притисака гранског синдиката те свакодневног мобинга.

Због алармантног стања, радници су позвали МУП, Тужилаштво и Инспекторат да хитно реагују.

Службеници Градске управе Града Бијељина:

“Поштовани,

Радници Градске управе Града Бијељина већ двије године суочавају се са константним кашњењем плата, као и нередовним уплатама пореза, доприноса и обуставама за кредите службеника. Иако смо у протеклом периоду показивали максимално разумијевање за општу ситуацију, доведени смо у положај у којем више нисмо у могућности да нормално функционишемо и обављамо своје радне задатке без зарађених примања. Обраћали смо се послодавцу са захтјевом за пријем, вјерујући да ће показати разумијевање и спремност за рјешавање нагомиланих проблема.

Нажалост, наши проблеми константно ескалирају од нередовне исплате личних примања и мобинга, преко непрестаних незаконитих премјештаја службеника који указују на пропусте у раду Градске управе, па све до отвореног злостављања на радном мјесту.

Синдикална организација Градске управе више није у могућности да самостално промијени ову ситуацију, јер преговори нису уродили плодом, а најављена обећања су потпуно изостала. Истовремено, суочавамо се и са притисцима републичког гранског синдиката који покушава да нас наведе на одустајање од наше оправдане борбе.

Овим путем упућујемо јавни позив свим надлежним институцијама да нам помогну у борби против очигледног кршења закона и свакодневног малтретирања радника.

Апелујемо на:

Инспекторат Републике Српске

Јавно тужилаштво Републике Српске

Министарство унутрашњих послова РС – Полицијску управу Бијељина

Све друге релевантне институције

Позивамо вас да хитно реагујете, заштитите радничка права и помогнете нам у борби за наша законом загарантована права и људско достојанство.

Овим путем позивамо све друге институције и установе које се финансирају из буџета Града Бијељина да нам се придруже у заједничкој борби.

С поштовањем,

Службеници Градске управе Града Бијељина”.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бијељина

Градска управа Бијељина

Плата

Коментари (0)

Више из рубрике

Бијељина још чека ребаланс буџета и план за наредну годину

Градови и општине

Бијељина још чека ребаланс буџета и план за наредну годину

2 ч

0
Проблеми у ТЕ Тузла, нема гријања у граду

Градови и општине

Проблеми у ТЕ Тузла, нема гријања у граду

4 ч

0
Обавјештење у Теслићу: Производња питке воде на минимуму

Градови и општине

Обавјештење у Теслићу: Производња питке воде на минимуму

4 ч

0
Канал Дашница је један од најважнијих вјештачких водотокова и заштитних објеката у Бијељини, који пролази директно кроз уже градско језгро Семберије.

Градови и општине

Некада је био понос Сембераца, сада плутајућа депонија

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима