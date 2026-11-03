Службеници ГУ Бијељина апелују: Надлежне институције да хитно реагују, нисмо више у могућности

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Нисмо више у могућности да нормално функционишемо и обављамо радне задатке без зарађених примања!“ Порука је ово којом су се службеници Градске управе Града Бијељина обратили јавности, откривајући да се осим са вишемјесечним кашњењем плата боре и против незаконитих премјештаја, притисака гранског синдиката те свакодневног мобинга.
Због алармантног стања, радници су позвали МУП, Тужилаштво и Инспекторат да хитно реагују.
Службеници Градске управе Града Бијељина:
“Поштовани,
Радници Градске управе Града Бијељина већ двије године суочавају се са константним кашњењем плата, као и нередовним уплатама пореза, доприноса и обуставама за кредите службеника. Иако смо у протеклом периоду показивали максимално разумијевање за општу ситуацију, доведени смо у положај у којем више нисмо у могућности да нормално функционишемо и обављамо своје радне задатке без зарађених примања. Обраћали смо се послодавцу са захтјевом за пријем, вјерујући да ће показати разумијевање и спремност за рјешавање нагомиланих проблема.
Нажалост, наши проблеми константно ескалирају од нередовне исплате личних примања и мобинга, преко непрестаних незаконитих премјештаја службеника који указују на пропусте у раду Градске управе, па све до отвореног злостављања на радном мјесту.
Синдикална организација Градске управе више није у могућности да самостално промијени ову ситуацију, јер преговори нису уродили плодом, а најављена обећања су потпуно изостала. Истовремено, суочавамо се и са притисцима републичког гранског синдиката који покушава да нас наведе на одустајање од наше оправдане борбе.
Овим путем упућујемо јавни позив свим надлежним институцијама да нам помогну у борби против очигледног кршења закона и свакодневног малтретирања радника.
Апелујемо на:
Инспекторат Републике Српске
Јавно тужилаштво Републике Српске
Министарство унутрашњих послова РС – Полицијску управу Бијељина
Све друге релевантне институције
Позивамо вас да хитно реагујете, заштитите радничка права и помогнете нам у борби за наша законом загарантована права и људско достојанство.
Овим путем позивамо све друге институције и установе које се финансирају из буџета Града Бијељина да нам се придруже у заједничкој борби.
С поштовањем,
Службеници Градске управе Града Бијељина”.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
18 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму