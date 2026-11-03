Производ из долине Неретве залудио Нијемце: Килограм и до 3 евра

Аутор:АТВ редакција
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Хрватске мандарине из долине Неретве ове јесени пронашле су пут и до њемачких купаца.
С почетком сезоне бербе, све је веће интересовање за овим домаћим воћем, а поједини продавци нуде их и путем приватне продаје, уз могућност доставе на кућну адресу.
Према писању "Феникса", десет килограма неретванских мандарина у Њемачкој се продаје по цијени од 25 до 30 евра. То значи да килограм кошта између 2,50 и три евра. Поједини продавци купцима нуде и доставу, што додатно олакшава набавку.
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Мандарине су међу омиљеним јесењим воћем, а осим слатког укуса, привлачне су и због својих нутритивних својстава. Богате су витамином Ц, који доприноси нормалном функционисању имунолошког система, а садрже и влакна и антиоксидансе. Једна средња мандарина има приближно 35 до 50 калорија, па је практичан избор за лагану ужину. Њихова популарност у Њемачкој добра је вијест и за произвођаче из неретванског краја, чији се плодови тако налазе на столовима купаца и изван Хрватске.
Сезона мандарина је у пуном јеку, а многима је управо то омиљено јесење воће. Ипак, неријетко се догоди да плодови који на први поглед изгледају савршено код куће разочарају – буду суви, прекисели или пуни коштица. Како бисте то избегли, при куповини вреди обратити пажњу на неколико детаља.
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Боја и лијеп изглед коре нису увијек гаранција доброг укуса. Много кориснији показатељи могу бити тежина плода, његова чврстоћа и назив сорте. Ако бирате између двије мандарине приближно исте величине, узмите обје у руке. Предност дајте тежој јер то обично значи да садржи више сока.
Плод који је необично лаган за своју величину могао би бити исушен. Зато велика мандарина није нужно и бољи избор. Мања, али тежа може бити знатно сочнија. Ипак, тежина не открива колико је воће слатко. Она прије свега може помоћи у препознавању сувих плодова, али не гарантује да мандарина неће бити кисела.
Кора би требало да буде цијела, без оштећења, буђи и влажних мрља. Мандарину затим лагано притисните прстима. Добар знак је чврст плод који ипак мало попушта под притиском. Изразито мека мјеста, цурење течности или непријатан мирис упозоравају да плод није добар избор.
Ако купујете мандарине у мрежици, прегледајте и остале плодове у паковању. Немојте се ослањати на облик. Спљоштен изглед, избочина код петељке или облик доњег дијела плода нису поуздани показатељи слаткоће нити тога да ли мандарина има коштице.
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Онима којима највише сметају коштице најкорисније може бити провјерити назив сорте на декларацији или питати продавача. Уншиу, познату и као сатсума, углавном нема коштице или их има врло мало, а притом се лако скида кора. Клементине су често слатке и ароматичне, али нису увек без коштица. Код сорте надоркот њихово присуства може зависити од опрашивања и услова узгајања. Зато је назив сорте поузданији податак од општих обећања да су мандарине слатке и без коштица. Ни виша цијена ни уредно паковање сами по себи не гарантују такав одабир.
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