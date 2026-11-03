Озбиљно упозорење: Енергетска пића могу да изазову срчани удар

Аутор:АТВ редакција
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Кофеинска енергетска пића и стимулативни додаци исхрани знатно се чешће доводе у везу са озбиљним срчаним проблемима, укључујући застој рада срца и инфаркт, него други прехрамбени производи, објавила је данас Америчка кардиолошка асоцијација.
Анализом више од 28.000 извјештаја упућених Америчкој агенцији за храну и лијекове (ФДА) у периоду између 2017. и 2025. године, истраживачи су утврдили да су особе старости од 18 до 34 године често пријављивале да су конзумирале енергетске напитке прије појаве срчаних проблема.
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Продаја енергетских напитака у протеклој деценији удвостручила се и премашила суму од 20 милијарди долара, а иако стручњаци наводе да је умјерени дневни унос кофеина до 400 милиграма углавном безбједан за здраве одрасле особе, поједина енергетска пића садрже и до три пута више кофеина по милилитру у односу на обичну кафу.
Ситуација је још сложенија са суплементима који се користе прије тренинга, а у којима концентрација кофеина може да буде и дванаест пута већа.
Аутор студије Саи Самајамантхула са Универзитета у Вирџинији истиче да се ови производи на полицама продају тик уз обичну воду и сокове, због чега потрошачи погрешно претпостављају да су потпуно безбједни.
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Истраживачи напомињу да су неопходне темељније студије и систематско праћење како би се у потпуности сагледале дугорочне посљедице конзумације тих производа по здравље срца.
(Танјуг)
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