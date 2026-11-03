Logo

Озбиљно упозорење: Енергетска пића могу да изазову срчани удар

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.11.2026 22:08

Коментари:

0
Озбиљно упозорење: Енергетска пића могу да изазову срчани удар
Фото: Kaboompics.com/Pexels

Кофеинска енергетска пића и стимулативни додаци исхрани знатно се чешће доводе у везу са озбиљним срчаним проблемима, укључујући застој рада срца и инфаркт, него други прехрамбени производи, објавила је данас Америчка кардиолошка асоцијација.

Анализом више од 28.000 извјештаја упућених Америчкој агенцији за храну и лијекове (ФДА) у периоду између 2017. и 2025. године, истраживачи су утврдили да су особе старости од 18 до 34 године често пријављивале да су конзумирале енергетске напитке прије појаве срчаних проблема.

илу-хороскоп-15042026

Занимљивости

Бољи живот стиже за три хороскопска знака

Продаја енергетских напитака у протеклој деценији удвостручила се и премашила суму од 20 милијарди долара, а иако стручњаци наводе да је умјерени дневни унос кофеина до 400 милиграма углавном безбједан за здраве одрасле особе, поједина енергетска пића садрже и до три пута више кофеина по милилитру у односу на обичну кафу.

Ситуација је још сложенија са суплементима који се користе прије тренинга, а у којима концентрација кофеина може да буде и дванаест пута већа.

  1. Будући да надлежне регулаторне агенције ове артикле третирају као храну или дијететске суплементе, они не подлијежу истим провјерама безбједности какве пролазе класични лијекови.

Аутор студије Саи Самајамантхула са Универзитета у Вирџинији истиче да се ови производи на полицама продају тик уз обичну воду и сокове, због чега потрошачи погрешно претпостављају да су потпуно безбједни.

Интернет каблови

Наука и технологија

Како се безбједно повезати на интернет мрежу у кафићу?

Истраживачи напомињу да су неопходне темељније студије и систематско праћење како би се у потпуности сагледале дугорочне посљедице конзумације тих производа по здравље срца.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срце

срчани удар

енергетска пића

Коментари (0)

Више из рубрике

Крупни план жене којој се у медицинском окружењу прегледа грло помоћу шпатуле за језик.

Здравље

Једна намирница из кухиње може да ријеши проблем грлобоље

2 ч

0
Кампањи "Немој ме заборавити" прикључило се 25 домова здравља у БиХ

Здравље

Кампањи "Немој ме заборавити" прикључило се 25 домова здравља у БиХ

9 ч

0
Драматични портрет жене наг у пригушеном светлу, који приказује уметничку и емотивну композицију.

Здравље

Анорексија и булимија су озбиљан здравствени проблем, све више обољелих широм свијета

13 ч

0
Чај, кафа, топли напитак, пиће

Здравље

Кафа стеже жучну кесу, ево када треба да пазите

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима