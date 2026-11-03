Једна намирница из кухиње може да ријеши проблем грлобоље

Аутор:АТВ редакција
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Гребање и бол у грлу могу да попусте за кратко вријеме, а довољно је да у чашу млаке воде додате један јефтин састојак који се налази у готово сваком домаћинству. Чаша од 200 мл и минут времена – то је све што вам је потребно.
Када стигне сезона грипа, прехлада и кијавице, уз цурење носа, кихање и повишену температуру често се јавља и бол у грлу.
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Умјесто да одмах посегнете за лијековима из апотеке, тегобе можете ублажити и у удобности свог дома, уз помоћ само два састојка која вјероватно већ имате при руци.
Можда дјелује као старински трик, али и савремена медицина препознаје предности ове методе.
Помаже. Слана вода може да ублажи надраженост, гребање и бол у грлу, као и да олакша избацивање слузи, па многима доноси брзо, мада привремено олакшање.
Олакшање може доћи из неколико разлога. Испирање сланом водом помаже у ублажавању надражености и може привремено да смањи оток ткива у грлу.
Осим тога, испирање помаже у разрјеђивању и избацивању накупљене слузи из грла, због чега прочишћавање грла може бити лакше.
Важно је, ипак, знати да слана вода не лијечи вирусне или бактеријске инфекције и не може замијенити терапију коју препоручи љекар.
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Узмите око 200 мл млаке воде. Вода треба да буде пријатне температуре, како додатно не би надражила грло. У њу додајте пола кашичице соли и добро промијешајте док се со потпуно не раствори.
Испирајте грло овим раствором 10 до 15 секунди, а затим га испљуните. Раствор немојте гутати.
Поступак можете понављати неколико пута дневно. Ипак, ако бол не попусти након недјељу дана, или се јаве висока температура, тешкоће при гутању или бијеле наслаге на крајницима, обавезно се јавите љекару.
Ако имате отежано дисање или не можете да прогутате пљувачку, потражите хитну медицинску помоћ.
(ГласСрпске)
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