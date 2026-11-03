Лото бројеви: Извучена комбинација у 88. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 88. кола, које је извучено 03.11.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 18, 33, 26, 14, 34, 17, 12.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 6.000.000 КМ извучени су бројеви: 18, 33, 26, 14, 34, 17 12.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 7.100.000 КМ, извучени су бројеви: 17, 39, 24, 26, 15, 21, 9.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 88. колу износила је 420.000 КМ, извучени су бројеви:433834.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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