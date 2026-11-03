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Велика промјена на ауто-путу у БиХ: Путарину од сутра не можете платити готовином

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03.11.2026 17:33

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Велика промјена на ауто-путу у БиХ: Путарину од сутра не можете платити готовином
Фото: Envato/aliona2194

Од сриједе, 4. новембра, на ауто-путу А1 у ФБиХ уводе се промјене у начину наплате путарине на четири наплатна мјеста, а истог дана у саобраћај ће бити пуштена и нова дионица ауто-пута Зеница сјевер – Жепче, дуга приближно 20 километара.

Како је саопштено из ЈП Аутоцесте ФБиХ, промјене се односе на наплатна мјеста Усора, Тешањ, Зеница сјевер и Свилај, при чему ће на појединим локацијама плаћање цестарине бити могуће искључиво путем АЦЦ ТАГ уређаја.

Нова дионица ауто-пута од 4. новембра

Новоизграђена дионица ауто-пута на Коридору 5ц, Зеница сјевер – Жепче, у дужини од приближно 20 километара, биће пуштена у саобраћај у сриједу, 4. новембра, током дана.

Отварањем нове дионице успоставља се привремени техничко-оперативни режим наплате путарине.

Новоизграђено наплатно мјесто Жепче преузима функцију чеоне наплатне станице, док ће наплатно мјесто Зеница сјевер задржати функцију бочног наплатног мјеста унутар затвореног система наплате.

Путарина ће се обрачунавати према важећим тарифама и цијенама по километру за ауто-путу А1, уз примјену одговарајуће обрачунске удаљености нове дионице за све категорије возила.

Усора, Тешањ и Зеница сјевер: Плаћање само АЦЦ ТАГ уређајем

Од 4. новембра 2026. године на наплатним мјестима Усора, Тешањ и Зеница сјевер уводи се искључиво електроничка наплата путарине путем АЦЦ ТАГ уређаја.

То значи да на овим наплатним мјестима више неће бити могуће плаћати путарину готовином ни банковним картицама.

Наплата ће се обављати искључиво кориштењем АЦЦ ТАГ уређаја.

Свилај: Нови режим наплате током ноћи

На наплатном мјесту Свилај од 4. новембра уводи се привремени ноћни режим наплате путарине, који ће вриједити од 22:00 до 6:00 сати.

Током тог периода обуставља се редовна ручна наплата, а возачима ће бити доступне посебно означене траке:

  • “Only ACC TAG” – за кориснике АЦЦ ТАГ уређаја
  • “ONLY BANK CARD” – за кориснике банковних картица

Из ЈП Аутоцесте ФБиХ позвали су кориснике ауто-пута А1 да обрате позорност на наведене промјене те прилагоде своја путовања новом режиму наплате путарине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Путарина

Аутопут

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