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Посао у ХЕ на Дрини за 12 чланова породица погинулих бораца

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03.11.2026 17:07

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ХЕ на Дрини, уговори о раду са члановима породица погинулих бораца
Фото: ХЕ на Дрини

Предузеће "Хидроелектране на Дрини" запослило је дванаест радника по основу плана запошљавања и самозапошљавања чланова породица погинулих бораца.

Како је поручено из ХЕ на Дрини, уговори су потписани у циљу подршке и реализације програма Владе Републике Српске и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите за запошљавање и самозапошљавање чланова породица погинулих бораца.

Директор предузећа Недељко Перишић, заједно са начелником општине Вишеград Младеном Ђуревићем, пожелио је добродошлицу новим радницима који припадају категорији породица погинулих бораца, након чега је услиједило потписивање уговора о раду.

"Хидроелектране на Дрини на овај начин показују одговорност и бригу према овој категорији друштва, пружајући им уједно сигурније и боље услове за живот њихових породица", саопштено је из овог предузећа.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

запошљавање

посао

Дјеца погинулих бораца

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