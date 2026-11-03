Опрез, родитељи: Опасне су - са тржишта БиХ повучена чак 121 играчка

Аутор:АТВ редакција
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Родитељи у Босни и Херцеговини имају још један разлог за опрез приликом куповине играчака за дјецу.
Због утврђеног присуства прекомјерних количина фталата, са тржишта БиХ повучена је и уништена укупно 121 дјечија играчка, потврђено је из Агенције за контролу тржишта БиХ.
Током контрола које су заједнички провели Агенција и надлежне инспекције у Републици Српској, ФБиХ и Брчко дистрикту узето је укупно 12 узорака играчака ради испитивања њиховог хемијског састава.
Резултати лабораторијских анализа показали су да три узорка садрже фталате у концентрацијама већим од дозвољених 0,1 одсто масе пластифицираног материјала, преноси "Радиосарајево".
Ријеч је о хемијским једињењима чија је употреба у играчкама и производима за дјецу законски ограничена.
Након утврђених неправилности предузете су одговарајуће мјере, а спорне играчке уклоњене су с тржишта и уништене како би се спријечила њихова даљња продаја.
Из Агенције поручују да контроле неће стати те да ће надзор над сигурношћу дјечијих играчака бити настављен и у наредном периоду.
Све детаље о спорним играчкама погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.
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