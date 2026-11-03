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Опрез, родитељи: Опасне су - са тржишта БиХ повучена чак 121 играчка

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03.11.2026 16:06

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Играчке су предмети који су првенствено намијењени за игру, забаву, али и за подстицање учења, развоја и креативности код дјеце, па чак и одраслих.
Фото: pexels/Jan van der Wolf

Родитељи у Босни и Херцеговини имају још један разлог за опрез приликом куповине играчака за дјецу.

Због утврђеног присуства прекомјерних количина фталата, са тржишта БиХ повучена је и уништена укупно 121 дјечија играчка, потврђено је из Агенције за контролу тржишта БиХ.

Током контрола које су заједнички провели Агенција и надлежне инспекције у Републици Српској, ФБиХ и Брчко дистрикту узето је укупно 12 узорака играчака ради испитивања њиховог хемијског састава.

Резултати лабораторијских анализа показали су да три узорка садрже фталате у концентрацијама већим од дозвољених 0,1 одсто масе пластифицираног материјала, преноси "Радиосарајево".

Ријеч је о хемијским једињењима чија је употреба у играчкама и производима за дјецу законски ограничена.

Након утврђених неправилности предузете су одговарајуће мјере, а спорне играчке уклоњене су с тржишта и уништене како би се спријечила њихова даљња продаја.

Из Агенције поручују да контроле неће стати те да ће надзор над сигурношћу дјечијих играчака бити настављен и у наредном периоду.

Све детаље о спорним играчкама погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

дјечије играчке

тржиште

Агенција за надзор над тржиштем БиХ

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