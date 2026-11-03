Како се ријешити мољаца у ормару?

Аутор:АТВ редакција
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Мољци у ормару могу бити шокантан призор, нарочито када вам поједу најдражи комад одјеће. Како их открити и на који начин их се можете безбједно ријешити, прочитајте у наставку.
Већину летећих инсеката обично привлачи свјетлост, али мољци који нападају одјећу заправо више воле да се скривају у мрачним, неометаним просторима као што су ормари, ормарићи и кутије.
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Они се такође задржавају у близини својих извора хране. Одрасли мољци немају уста, тако да рупе на одјећи заправо праве њихове ларве.
Знакови оштећења на вашој одјећи упозориће вас на мјесто полагања јаја, а пажњу би требало да обратите и на чауре у угловима ормара.
Мољце углавном привлаче људски зној, коса и масноћа која остаје на одјећи.
Посебно су им привлачна природна влакна (вуна, перје, крзно, свила), па је зато важно опрати одјећу прије него што је одложите у ормар, нарочито ако је склањате на дуже вријеме.
Одјећу чувајте у непропусним врећицама или пластичним кутијама, никако картонским, јер њих мољци могу прогристи.
Редовно усисавајте јер мољци полажу јаја и у тепихе, а гардеробу држите провјетреном јер их привлаче топли и влажни простори.
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Одјећу израђену од природних влакана вјешајте на вјешалице од кедровине јер оне одбијају мољце. Додатне предмете од кедровине ставите у џепове одјеће ако су они дубоки.
Оперите сву одјећу коју су напали мољци на високој температури или је ставите у замрзивач на неколико дана како бисте уништили сва јајашца.
Очистите све ормаре и пребришите их раствором сирћета и воде. Редовно усисавајте, а можете направити и сопствени природни препарат који ће вашем ормару пружити пријатан мирис.
У малу платнену врећицу ставите осушени рузмарин, мајчину душицу, каранфилић, лаванду или ловоров лист, па је окачите у ормар или ставите у фиоке.
Уље ових биљака, попрскано по зараженим подручјима и одјећи, такође може одбити мољце, преноси ГласСрпске.
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Покушајте да најезду мољаца сузбијете одговарајућим пестицидима или производима за које сте провјерили да не садрже токсичне материје, јер они могу бити штетни ако доспију на кожу преко одјеће или постељине. Такође су штетни и за већину кућних љубимаца.
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