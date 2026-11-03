Ко је ухапшени директор РХМЗ Југослав Николић

Аутор:АТВ редакција
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Директор РХМЗ Србије Југослав Николић (71) ухапшен је данас по налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције због прања новца.
Према подацима који стоје на званичном сајту РХМЗ, проф. др Југослав Николић високо образовање стекао је из научне области физичке науке – студијски програм Метеорологија, на некадашњем Природно-математичком – садашњем Физичком факултету Универзитета у Београду.
Србија
Ухапшен директор РХМЗ због прања новца
Академски назив магистра наука и научни степен доктора наука стекао је на Универзитету у Београду, Катедра за хидрогеологију РГФ. Професор Николић има стечено наставно звање "редовни професор", а у току своје каријере имао је и научно звање "виши научни сарадник".
Посједује вишегодишње радно искуство на високостручним пословима у Републичком хидрометеоролошком заводу (РХМЗ) и постигнуте резултате у проучавању, интегралном сагледавању и обједињеном рјешавању проблема фундаменталних са аспекта метеорологије - физике атмосфере, заштите животне средине, примјена у енергетици, водопривреди и пољопривреди.
Кроз стручне и научне радове, пројекте и монографије дао је оригиналне стручне и научне доприносе и утицао на развој науке, научне мисли и развој струке.
Научно ангажовање професора Николића односи се на Српску академију наука и уметности (САНУ) и повремена предавања на докторским студијама одговарајућих Факултета, а наставно ангажовање на редовним предавањима на више факултета, међу којима и на предмету Метеорологија са климатологијом на Шумарском факултету Универзитета у Београду.
Као члан научног већа Географског института "Јован Цвијић" САНУ, учествовао је у његовом развоју. Именован је, по Одлуци Извршног одбора САНУ, за члана Међуодјељенског одбора за динамику климатског система Земље и дјело Милутина Миланковића. Добитник је награде Привредне коморе Београда за најбољи научни рад од посебног значаја за примјене у привреди и струци.
Проф. др Југослав Николић је стални представник Републике Србије у Светској метеоролошкој организацији (СМО), Европској метеоролошкој мрежи (ЕУМЕТНЕТ) и Европском центру за средњорочну прогнозу времена (ЕЦМВФ). Непосредно се ангажовао да Република Србија постане пуноправни члан ЕЦМВФ-а и улаже напоре да РХМЗ има активан статус и у другим међународним асоцијацијама.
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Област професионалног интереса професора Николића односи се на геонауке – метеорологију, хидрологију, хидрогеологију и примјене у заштити животне средине, енергетици (обновљиви извори енергије), агрометеорологији, изучавању климе (климатски ресурси и климатске промјене), вјештачком утицају на вријеме (одбрана од града, управљање сушним епизодама – стимулација падавина) и комплексном истраживању и изради нумеричког модела евапотранспирације од стратешког значаја за бројне практичне примјене: у водопривреди (анализа водног биланса, планирање и контрола водних ресурса, наводњавање/одводњавање терена, пројектовање хидрограђевинских радова и објеката, изградња заштитних објеката од поплава, израда водопривредних основа сливних подручја, израда хидролошких прогноза и сл.), у заштити животне средине, у пољопривреди (пројекти из области мелиорација), у планирању у електропривреди, путној привреди, агрометеорологији и другим привредним гранама, у изради прогноза времена, изради климатолошких студија и другим бројним примјенама у метеоролошкој, хидролошкој, хидрогеолошкој и пољопривредној пракси, као и заштити животне средине.
Рјешењем Владе Републике Србије постављен је на положај директора РХМЗ-а по конкурсу за попуњавање овог положаја.
Одлукама Владе именован је за члана Републичког штаба за ванредне ситуације, члана Националног савјета за климатске промјене, члана Савјета националне инфраструктуре геопросторних података и представника РХМЗ у Преговарачкој групи за животну средину - ПГ 27.
У својој вишегодишњој пракси радио је, поред осталог, као синоптичар у прогнози времена РХМЗ, синоптичар у ваздухопловству, руководилац Радарских центара РХМЗ, руководилац Сектора за метеорологију РХМЗ, руководилац службе за аеролошка мјерења РХМЗ, као и на радном мјесту за стратегије, програме и пројекте из области метеорологије и климатских промјена – Сектор за развој, програме и пројекте Европске Уније.
У свом научном раду, кроз интердисциплинарни приступ, дао је бројне практичне доприносе. Допринос одрживом развоју дао је кроз израду стратегије просторног развоја Републике Србије 2009 - 2013 - 2020 у дијелу утицаја атмосферских природних непогода.
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Међу првима је учествовао у истраживању активности природних радиоактивних гасова радона и торона одговарајућим пасивним дискриминативним нуклеарним траг детекторима у ваздушном стубу у земљишту.
Повезивање геолошких и хидро-метеоролошких/климатолошких карактеристика појединих области са интензитетом природне радиоактивности у њима представља оригиналан научни допринос за израду одговарајућих мапа ризика. Осим наведеног, дао је значајан допринос анализи временских стања, истраживању озона, одређивању глобалног зрачења, као и доприносе из области хидрогеологије/хидрологије/хидрохемије. Међу научним радовима, поред осталог, професор Николић је објавио три научне монографије и више радова у међународним часописима са СЦИ листе (Сајенс Цитејшн Индекс листа), као и зборницима међународних конференција.
Аутор је двије истакнуте монографије националног и ширег значаја, које је објавио Институт САНУ "Јован Цвијић", чију промоцију је организовала Српска академија наука и умјетности 05. фебруара 2011. године, а којој су присуствовали бројни академици, представници факултета, научних института и Републичког хидрометеоролошког завода.
Аутор/коаутор је више од 25 радова из категорије М20 (радови објављени у међународним, истакнутим међународним и врхунским међународним часописима), неколико радова из категорије М51 (радови објављени у водећим часописима националног значаја) и преко 45 радова из категорије М33 (саопштења са међународних скупова штампана у цјелини).
Резултати научног и стручног рада, поред осталог, нашли су практичне примјене у усаглашавању праћења карактеристика атмосфере, хидросфере и литосфере, кроз усаглашено организовање метеоролошког, хидролошког и хидрогеолошког мониторинга у РХМЗ-у, а што такође представља значајан допринос струци.
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Проф. др Југослав Николић руководио је, или учествовао у изради, бројних научних пројеката.
Био је више година члан Уређивачког одбора научног часописа "Зборник радова" Института "Јован Цвијић" САНУ.
Релевантно искуство, научна и наставна активност, праћење свјетских истраживачких процеса, чланство у угледним стручним и научним асоцијацијама, дају му компетентност у струци и науци и потврђују његов статус креативног стручњака од ауторитета, који је својим досадашњим радом битно унаприједио конвенционалне стручне и научне моделе.
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