Logo

Одређен притвор Марку Кричку и Бошку Секуловићу!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.11.2026 07:35

Коментари:

1
Одређен притвор Марку Кричку и Бошку Секуловићу!
Фото: Youtube/MUP Republike Srbije

Виши суд у Београду одредио је притвор до 30 дана начелнику Управе криминалистичке полиције Марку Кричку и начелнику Службе за сузбијање криминала Бошку Секуловићу.

Обојица су осумњичена за злоупотребу службеног положаја током истраге убиства Александра Нешовића у београдском ресторану „27“, док се Кричак сумњичи и за злостављање и мучење.

Марко Кричак

Србија

Марку Кричку поново позлило

Суд је оцијенио да постоје околности које указују на то да би осумњичени на слободи могли да ометају поступак утицајем на свједоке. Одлука је донесена на приједлог Вишег јавног тужилаштва у Београду, након што су обојица саслушана. На рјешење се могу жалити у року од три дана од пријема, а о жалби одлучује кривично ванрасправно вијеће Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег суда.

Сумња на злоупотребу положаја током истраге

Кричак и Секуловић ухапшени су 1. новембра. Тужилаштво их сумњичи да су од 12. маја до 3. јуна, поступајући као службеници МУП-а Србије у истрази убиства Нешовића, прекорачили и искористили службена овлашћења те пропустили да изврше службену дужност. Тиме су, према наводима тужилаштва, нанијели штету и тешко повриједили права Веселина Милића, бившег начелника Полицијске управе за Београд. Нешовић је убијен 12. маја у ресторану „27“ на Сењаку.

Тукао власника ресторана

Тужилаштво сумња да је Кричак 16. маја, заједно са још неколико за сада неидентификованих полицајаца, у просторијама Управе криминалистичке полиције злостављао и мучио Ненада Лукића, власника ресторана. Према наводима које преноси „Телеграф“, ударали су га песницама по глави, гушили тако што су му навлачили капуљачу преко главе, а потом му скинули чарапе и тукли га каишем по табанима и леђима. Лукић је, према тим наводима, задобио лакше тјелесне повреде и подливе на ногама и стопалима.

Марко Крчак

Србија

"Скинуо му чарапе, па га каишем тукао по табанима": Тужилаштво открило детаље хапшења Кричка и Секуловића!

У предмету убиства Нешовића првооптужени је Саша Вуковић, звани Боске. Лукић је оптужен за помагање починиоцу након извршења кривичног дјела. Тужилаштво тврди да је са другим особама помагао у уклањању трагова крви, чишћењу ресторана и премјештању тијела жртве како би се прикрио злочин.

Апелациони суд у Београду 27. октобра усвојио је жалбу тужилаштва и преиначио одлуку Вишег суда. Лукић и још двојица оптужених, Марио С. и Дејан С., тада су из кућног притвора враћени у притвор Окружног затвора у Београду, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марко Кричак

Бошко Секуловић

Сењак

Србија

Притвор

Коментари (1)

Прочитајте више

Полиција Србија

Србија

Наставак акције: Замјеник начелника УКП Невенко Марић на информативном разговору

1 д

2
Полиција Србија

Србија

Ухапшени полицијски начелници осумњичени за мучење и злоупотребу положаја

1 д

1
Марку Кричку позлило у полицији, тражио љекарску интервенцију

Србија

Марку Кричку позлило у полицији, тражио љекарску интервенцију

1 д

4
Ухапшен начелник УКП-а Марко Кричак

Србија

Ухапшен начелник УКП-а Марко Кричак

2 д

5

Више из рубрике

Ко је помилована Дијана Хркаловић: Промијенила име, повезивана с Врачарцима

Србија

Ко је помилована Дијана Хркаловић: Промијенила име, повезивана с Врачарцима

12 ч

0
Старица са штапом хода тихим сокаком, будећи носталгију.

Србија

Исплата пензија за октобар 2026. у Србији: Комплетан распоред Фонда ПИО

12 ч

0
Марко Кричак

Србија

Марку Кричку поново позлило

13 ч

0
Новац на ваги / Илустративна фотографија

Србија

Колико је то у килограмима: Сумња се да је из АЛТА банке изнесено 383 милиона евра

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима