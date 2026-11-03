Одређен притвор Марку Кричку и Бошку Секуловићу!

Аутор:АТВ редакција
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Виши суд у Београду одредио је притвор до 30 дана начелнику Управе криминалистичке полиције Марку Кричку и начелнику Службе за сузбијање криминала Бошку Секуловићу.
Обојица су осумњичена за злоупотребу службеног положаја током истраге убиства Александра Нешовића у београдском ресторану „27“, док се Кричак сумњичи и за злостављање и мучење.
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Суд је оцијенио да постоје околности које указују на то да би осумњичени на слободи могли да ометају поступак утицајем на свједоке. Одлука је донесена на приједлог Вишег јавног тужилаштва у Београду, након што су обојица саслушана. На рјешење се могу жалити у року од три дана од пријема, а о жалби одлучује кривично ванрасправно вијеће Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег суда.
Кричак и Секуловић ухапшени су 1. новембра. Тужилаштво их сумњичи да су од 12. маја до 3. јуна, поступајући као службеници МУП-а Србије у истрази убиства Нешовића, прекорачили и искористили службена овлашћења те пропустили да изврше службену дужност. Тиме су, према наводима тужилаштва, нанијели штету и тешко повриједили права Веселина Милића, бившег начелника Полицијске управе за Београд. Нешовић је убијен 12. маја у ресторану „27“ на Сењаку.
Тужилаштво сумња да је Кричак 16. маја, заједно са још неколико за сада неидентификованих полицајаца, у просторијама Управе криминалистичке полиције злостављао и мучио Ненада Лукића, власника ресторана. Према наводима које преноси „Телеграф“, ударали су га песницама по глави, гушили тако што су му навлачили капуљачу преко главе, а потом му скинули чарапе и тукли га каишем по табанима и леђима. Лукић је, према тим наводима, задобио лакше тјелесне повреде и подливе на ногама и стопалима.
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У предмету убиства Нешовића првооптужени је Саша Вуковић, звани Боске. Лукић је оптужен за помагање починиоцу након извршења кривичног дјела. Тужилаштво тврди да је са другим особама помагао у уклањању трагова крви, чишћењу ресторана и премјештању тијела жртве како би се прикрио злочин.
Апелациони суд у Београду 27. октобра усвојио је жалбу тужилаштва и преиначио одлуку Вишег суда. Лукић и још двојица оптужених, Марио С. и Дејан С., тада су из кућног притвора враћени у притвор Окружног затвора у Београду, преноси Телеграф.
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