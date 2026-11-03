Повријеђено лице из Зворника превезено на лијечење у УКЦ Тузла

Аутор:АТВ редакција
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Лице које је повријеђено у удесу на магистралном путу Зворник-Милићи у мјесту Ново Село упућено је у Универзитетски клинички центар (УКЦ) Тузла, речено је Срни у Полицијској управи Зворник.
Удес аутомобила и камион догодио се данас у 14.40 часова, а повријеђено лице је прво превезено у Болницу у Зворнику.
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Има повријеђених: Епилог несреће у Новом Селу
За вријеме увиђаја саобраћај на дијелу ове саобраћајнице био је обустављен за сва возила.
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