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Повријеђено лице из Зворника превезено на лијечење у УКЦ Тузла

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03.11.2026 17:53

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УКЦ Тузла болница
Фото: YouTube/printscreen

Лице које је повријеђено у удесу на магистралном путу Зворник-Милићи у мјесту Ново Село упућено је у Универзитетски клинички центар (УКЦ) Тузла, речено је Срни у Полицијској управи Зворник.

Удес аутомобила и камион догодио се данас у 14.40 часова, а повријеђено лице је прво превезено у Болницу у Зворнику.

Policija rs

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За вријеме увиђаја саобраћај на дијелу ове саобраћајнице био је обустављен за сва возила.

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Тагови :

повријеђени

Саобраћајна незгода

Зворник

транспарент УКЦ Тузла

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