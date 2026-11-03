Има повријеђених: Епилог несреће у Новом Селу

Аутор:АТВ редакција
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Једно лице повријеђено је у судару аутомобила и камиона на магистралном путу Зворник-Милићи у мјесту Ново Село, речено је Срни у зворничкој Полицијској управи.
Повријеђено лице превезено је санитетским возилом у зворничку здравствену установу.
Саобраћајна незгода догодила се данас око 14.40 часова.
Полиција врши увиђај, а саобраћај је на овом дијелу пута обустављен за сва возила.
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