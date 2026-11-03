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Има повријеђених: Епилог несреће у Новом Селу

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03.11.2026 15:56

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Има повријеђених: Епилог несреће у Новом Селу
Фото: АТВ

Једно лице повријеђено је у судару аутомобила и камиона на магистралном путу Зворник-Милићи у мјесту Ново Село, речено је Срни у зворничкој Полицијској управи.

Повријеђено лице превезено је санитетским возилом у зворничку здравствену установу.

Саобраћајна незгода догодила се данас око 14.40 часова.

Полиција врши увиђај, а саобраћај је на овом дијелу пута обустављен за сва возила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Зворник

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