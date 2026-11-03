Двије саобраћајне несреће у граду једна за другом: Има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Двије саобраћајне несреће догодиле су се у уторак послијеподне на Брчанској Малти у Тузли, а једна особа је повријеђена, потврђено је у Оперативном центру МУП-а ТК.
Према незваничним информацијама с мјеста несреће, повријеђен је пјешак, али ту информацију у МУП-у нису могли потврдити ни сат након догађаја.
Друштво
Посао за 12 чланова породица погинулих бораца у ХЕ на Дрини
"Колеге су на терену и обављају увиђај. У овом тренутку немамо тачне информације о томе шта се догодило. Двије несреће десиле су се у року од минут-два, а једна особа је повријеђена", рекао је дежурни оперативни МУП-а ТК.
Додао је да су се на овом, иначе веома фреквентном мјесту, након двије несреће створиле велике гужве.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму