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Двије саобраћајне несреће у граду једна за другом: Има повријеђених

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03.11.2026 17:10

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Двије саобраћајне несреће догодиле су се у уторак послијеподне на Брчанској Малти у Тузли, а једна особа је повријеђена, потврђено је у Оперативном центру МУП-а ТК.

Према незваничним информацијама с мјеста несреће, повријеђен је пјешак, али ту информацију у МУП-у нису могли потврдити ни сат након догађаја.

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"Колеге су на терену и обављају увиђај. У овом тренутку немамо тачне информације о томе шта се догодило. Двије несреће десиле су се у року од минут-два, а једна особа је повријеђена", рекао је дежурни оперативни МУП-а ТК.

Додао је да су се на овом, иначе веома фреквентном мјесту, након двије несреће створиле велике гужве.

(Аваз)

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Тагови :

Тузла

МУП Тузланског кантона

Саобраћајна несрећа

повријеђени

Полиција

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