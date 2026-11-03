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Мушкарац који се сумњичи за убиство мајке након психијатрије завршио у притвору

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03.11.2026 17:49

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Кемал Пекмезовић, надимка Кемо, који се сумњичи за убиство мајке које се догодило у Сарајеву, у улици Петракијина, у Старом Граду, 27. октобра 2026. године, пребачен је у Казнено-поправни завод Зеница.

Ова информација за „Дневни аваз“ је потврђена из Кантоналног суда у Сарајеву. Пекмезовићу је одређен једномјесечни притвор.

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"Упућен је у КПЗ Зеница. Напустио је психијатријску клинику. Тамо је упућен и тамо ће издржавати притвор" потврдио је портпарол Кантоналног суда у Сарајеву Јаков Аврам.

Био под надзором

Како је раније саопштено из МУП-а КС, у 11.40 сати ПУ Стари Град је запримила позив да се у унутрашњости стана у улици Петракијина налази старија женска особа без знакова живота.

"Изласком на лице мјеста, полицијски службеници су потврдили наводе из пријаве, док је љекар Завода хитне медицинске помоћи констатовао смрт жене", навели су из полиције на дан када се десио злочин.

Обавијештен је био дежурни тужилац, који је руководио увиђајем на мјесту догађаја, а због основа сумње да је почињено кривично дјело убиство.

Пекмезовић се првобитно налазио под надзором у Психијатријској болници, након чега је лишен слободе.

Демолирао споменик

Након што је Пекмезовић, како се вјерује, усмртио мајку, он је демолирао простор споменика "Вјечна ватра" у Сарајеву. Разбацао је саксије са земљом, чупао украсно грмље и спаљивао га.

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Осумњичени је, према сазнањима, раније имао и забрану приласка својој мајци.

Њих двоје становали су заједно у кући, након чега га је она, наводно избацила из ње. Пекмезовић је неко вријеме боравио у аутомобилу, као и у хостелу у Сарајеву, гдје је, како се сазнаје, правио проблеме гостима. Незванично, једног мушкарца покушао је избости ножем.

Након што је истекла забрана приласка, он се вратио у кућу. Незванично се сазнаје да је одређени период конзумирао наркотике. Мајци је, према информацијама, пресудио лопатом. Такође, од раније је познат полицији.

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Тагови :

Сарајево

Убиство

Притвор

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