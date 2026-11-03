Дјевојчици у болници рекли да има упалу крајника, она умрла други дан

Аутор:АТВ редакција
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Петогодишња дјевојчица Лајла Марсланд преминула је од пнеумококног менингитиса свега неколико сати након што је отпуштена из болнице са дијагнозом упале крајника.
Њена мајка, која ради као медицинска сестра, упозоравала је љекаре на могућност менингитиса, али дјевојчица није задржана на болничком лијечењу.
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Трагедија се догодила крајем децембра 2023. године у Великој Британији, а случај је поново доспио у јавност након што је болнички фонд Националне здравствене службе (НХС) признао пропусте и породици исплатио одштету, преноси британски "Мирор".
Мајка Рејчел довела је Лајлу у болницу у Тејмсајду због јаких главобоља, болова у врату и мучнине. С обзиром на симптоме, упозорила је медицинско особље да сумња на менингитис.
Ипак, дјевојчици је дијагностикована упала крајника, прописани су јој антибиотици за оралну употребу и послата је кући.
Сљедећег јутра мајка је пронашла дјевојчицу без знакова живота у кревету. Екипа хитне помоћи по доласку је могла само да констатује смрт, која се догодила свега двије седмице прије Лајлиног шестог рођендана.
Накнадна истрага утврдила је да је узрок смрти био нелијечени пнеумококни менингитис. У оквиру поступка болница је признала да је дјевојчица требало да буде хитно примљена на лијечење и да добије антибиотике интравенски.
Мајка је након трагедије рекла да породицу посебно погађа сазнање да Лајла није добила медицинску помоћ која јој је била потребна.
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"Срце нам се цијепа када знамо да Лајла није добила његу какву је морала да има и да су је, у тренутку када јој је помоћ била најпотребнија, потпуно изневјерили", поручила је Рејчел.
Из болнице су упутили извињење породици и најавили промјене интерних протокола како би се спријечило понављање сличних пропуста.
Породица је у међувремену основала хуманитарну организацију „Лајлино свјетло“, која пружа подршку дјеци која су изгубила брата или сестру. Кроз фондацију је до сада прикупљено више од 33.000 фунти.
Родитељи истовремено апелују на друге породице да потраже додатно љекарско мишљење уколико су забринути због симптома код дјетета или сматрају да њихова забринутост није довољно озбиљно размотрена.
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