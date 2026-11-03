Повријеђени припадници ЕУФОР-а иду на лијечење у Италију

Аутор:АТВ редакција
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Осам припадника ЕУФОР-а повријеђених у паду хеликоптера данас су из Болнице у Брчком војним санитетским возилима транспортовани у Тузлу, одакле ће специјалним летом бити превезени на даље лијечење у Италију.
Њима су у брчанској Болници након несреће саниране лакше повреде, те је процијењено да су способни за транспорт у Италију.
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Сахрањени погинули у паду војног хеликоптера код Брчког
На лијечењу у Болници у Брчком задржан је један повријеђени из хеликоптера, а његов транспорт у Италију очекује се крајем седмице.
Еуфор је саопштио да су у четвртак, 29. октобра, у паду италијанског хеликоптера код Брчког погинула два припадника Оружаних снага Италије и два припадника Италијанског војног Црвеног крста, док је 11 особа повријеђено.
(Срна)
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