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Повријеђени припадници ЕУФОР-а иду на лијечење у Италију

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03.11.2026 16:59

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Повријеђени припадници ЕУФОР-а иду на лијечење у Италију
Фото: Klix.ba

Осам припадника ЕУФОР-а повријеђених у паду хеликоптера данас су из Болнице у Брчком војним санитетским возилима транспортовани у Тузлу, одакле ће специјалним летом бити превезени на даље лијечење у Италију.

Њима су у брчанској Болници након несреће саниране лакше повреде, те је процијењено да су способни за транспорт у Италију.

Пао хеликоптер ЕУФОР

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Сахрањени погинули у паду војног хеликоптера код Брчког

На лијечењу у Болници у Брчком задржан је један повријеђени из хеликоптера, а његов транспорт у Италију очекује се крајем седмице.

Еуфор је саопштио да су у четвртак, 29. октобра, у паду италијанског хеликоптера код Брчког погинула два припадника Оружаних снага Италије и два припадника Италијанског војног Црвеног крста, док је 11 особа повријеђено.

(Срна)

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Тагови :

Италија

повријеђени

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

ЕУФОР

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