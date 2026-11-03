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Зеленски одбио телефонске преговоре са Русијом

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03.11.2026 16:46

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Предсједник Украјине Володимир Зеленски говори током конференције за медије на самиту ЕУ у Бриселу, у петак, 16. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Володимир Зеленски одбацио је могућност телефонских преговора са Русијом о рјешавању украјинског сукоба, оцијенивши да такав формат разговора нема перспективу.

"Ако будемо разговарали телефоном, Русија ће то искористити као прилику да се више не састајемо", изјавио је Зеленски на заједничкој конференцији за новинаре са њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом.

Зеленски је додао да телефонске преговоре сматра "бесперспективним" и поново одбацио могућност одласка у Москву ради разговора са руским руководством.

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"Нико неће подржати одлазак у Москву", поручио је Зеленски.

Претходно је помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков изјавио новинару телевизије Вести Павлу Зарубину да Владимир Путин никада није одбијао разговоре са Зеленским.

Ушаков је то рекао одговарајући на питање да ли би Путин прихватио телефонски позив Зеленског.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Русија

Украјина

Володимир Зеленски

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