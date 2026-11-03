Путин: Спољне силе увијек покушавају да подијеле Русију

Аутор:АТВ редакција
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Спољне силе увијек покушавају да подијеле руско друштво, тако је било увијек, рекао је руски предсједник Владимир Путин.
"Сви наши геополитички противници, опоненти су у различита времена и на различите начине, некада непријатељи, али практично сви су покушавали да смање стратешки потенцијал Русије и, још боље, да је раскомадају", рекао је Путин на сједници Савјета за међунационалне односе.
Јединство народа је фундаментални услов очувања Русије, њеног суверенитета, истакао је руски лидер.
"У условима тешких изазова, посебно у условима борбених дејстава, људи не размишљају о различитостима, ни вјерским ни националним, они се уједињују и раме уз раме рјешавају заједнички задатак", навео је он.
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Јединство народа представља темељни услов за очување Русије, њеног суверенитета и територијалног интегритета.
"Јединство народа Руске Федерације је основни, главни, темељни услов за очување суверенитета, територијалног интегритета, а самим тим и за очување саме Русије", поручио је Путин.
Шеф Русије позвао је учеснике сједнице да то никада не забораве у свом раду.
(sputniknews.com)
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