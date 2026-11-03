Logo

Путин: Спољне силе увијек покушавају да подијеле Русију

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.11.2026 16:16

Коментари:

0
Предсједник Русије Владимир Путин предсједава састанком Савјета безбједности путем видео-конференције у државној резиденцији Ново-Огарјово, недалеко од Москве, у петак, 23. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Спољне силе увијек покушавају да подијеле руско друштво, тако је било увијек, рекао је руски предсједник Владимир Путин.

"Сви наши геополитички противници, опоненти су у различита времена и на различите начине, некада непријатељи, али практично сви су покушавали да смање стратешки потенцијал Русије и, још боље, да је раскомадају", рекао је Путин на сједници Савјета за међунационалне односе.

Јединство народа је фундаментални услов очувања Русије, њеног суверенитета, истакао је руски лидер.

"У условима тешких изазова, посебно у условима борбених дејстава, људи не размишљају о различитостима, ни вјерским ни националним, они се уједињују и раме уз раме рјешавају заједнички задатак", навео је он.

Трамп Нетанјаху

Свијет

Трамп: Обустављамо милијарде помоћи Израелу

Јединство народа представља темељни услов за очување Русије, њеног суверенитета и територијалног интегритета.

"Јединство народа Руске Федерације је основни, главни, темељни услов за очување суверенитета, територијалног интегритета, а самим тим и за очување саме Русије", поручио је Путин.

Шеф Русије позвао је учеснике сједнице да то никада не забораве у свом раду.

(sputniknews.com)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Русија

Коментари (0)

Више из рубрике

Сахрањени погинули у паду војног хеликоптера код Брчког

Свијет

Сахрањени погинули у паду војног хеликоптера код Брчког

1 ч

0
Трамп: Обустављамо милијарде помоћи Израелу

Свијет

Трамп: Обустављамо милијарде помоћи Израелу

1 ч

0
Меланија Трамп

Свијет

"Изузетан тренутак у америчкој историји": С ким се састаје Меланија Трамп?

2 ч

1
Избори у Америци 2026: Борба за Конгрес и Сенат

Свијет

Избори у Америци 2026: Борба за Конгрес и Сенат

2 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима