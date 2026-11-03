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Сахрањени погинули у паду војног хеликоптера код Брчког

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03.11.2026 16:06

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Сахрањени погинули у паду војног хеликоптера код Брчког
Фото: Klix.ba

У римској базилици Свете Марије од Анђела у уторак је одржана сахрана четворо италијанских држављана који су прошлог четвртка погинули у паду војног хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког.

Посљедњем испраћају присуствовали су највиши италијански званичници, међу којима су били предсједник Серђо Матарела, премијерка Ђорђа Мелони и министар одбране Гвидо Крозето.

Сахрана је одржана уз војне почасти, а ковчези наредника Симонеа Руџија, наредника Клаудија Маркешија, нареднице Лауре Прокачи и поручника Франка Адријана Зекилија били су прекривени италијанским заставама.

Руџи и Маркеши били су припадници италијанске војске, док су Зекили и Прокачи служили у Добровољном војном корпусу Црвеног крста.

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Војни хеликоптер срушио се током војне вјежбе, а погибија четворо Италијана потресла је јавност у њиховој земљи.

Током опела, војни бискуп Ђан Франко Саба одао је почаст страдалима, истичући да су својим хуманитарним радом ширили мир и помагали најугроженијима.

Министар одбране Италије Гвидо Крозето поручио је да је жртва четворо погинулих оставила дубок траг и међу грађанима БиХ.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Италија

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

сахрана

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