Сахрањени погинули у паду војног хеликоптера код Брчког

Аутор:АТВ редакција
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У римској базилици Свете Марије од Анђела у уторак је одржана сахрана четворо италијанских држављана који су прошлог четвртка погинули у паду војног хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког.
Посљедњем испраћају присуствовали су највиши италијански званичници, међу којима су били предсједник Серђо Матарела, премијерка Ђорђа Мелони и министар одбране Гвидо Крозето.
Сахрана је одржана уз војне почасти, а ковчези наредника Симонеа Руџија, наредника Клаудија Маркешија, нареднице Лауре Прокачи и поручника Франка Адријана Зекилија били су прекривени италијанским заставама.
Руџи и Маркеши били су припадници италијанске војске, док су Зекили и Прокачи служили у Добровољном војном корпусу Црвеног крста.
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Војни хеликоптер срушио се током војне вјежбе, а погибија четворо Италијана потресла је јавност у њиховој земљи.
Током опела, војни бискуп Ђан Франко Саба одао је почаст страдалима, истичући да су својим хуманитарним радом ширили мир и помагали најугроженијима.
Министар одбране Италије Гвидо Крозето поручио је да је жртва четворо погинулих оставила дубок траг и међу грађанима БиХ.
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