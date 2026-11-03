Трамп: Обустављамо милијарде помоћи Израелу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је постигао договор са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом да Вашингтон на крају године престане да шаље новац Израелу у износу од четири милијарде долара.
Трамп је за америчке медије изјавио да Израелу више није потребно финансирање и да поједини чланови Демократске странке и политичари љевице користе америчку финансијску подршку Тел Авиву како би критиковали Републиканску странку.
"Што се тиче исплата Израелу, постигнут је договор са Нетанјахуом да им се годишње исплаћује четири милијарде долара, а то ћемо сада обуставити. Већ смо се договорили да тих исплата неће бити до краја године. Помоћи ћемо Израелу када им то буде потребно", истакао је Трамп.
Хроника
Има повријеђених: Епилог несреће у Новом Селу
Није познато на које финансирање је Трамп мислио.
Меморандум о разумијевању према којем Америка годишње даје војну помоћ Израелу у износу од 3,8 милијарди долара истиче 2028. године и у току су разговори о томе на који ће се начин помоћ Вашингтона развијати након наведеног датума, преноси "Срна".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму