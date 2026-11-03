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Трамп: Обустављамо милијарде помоћи Израелу

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03.11.2026 16:00

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Трамп: Обустављамо милијарде помоћи Израелу
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је постигао договор са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом да Вашингтон на крају године престане да шаље новац Израелу у износу од четири милијарде долара.

Трамп је за америчке медије изјавио да Израелу више није потребно финансирање и да поједини чланови Демократске странке и политичари љевице користе америчку финансијску подршку Тел Авиву како би критиковали Републиканску странку.

"Што се тиче исплата Израелу, постигнут је договор са Нетанјахуом да им се годишње исплаћује четири милијарде долара, а то ћемо сада обуставити. Већ смо се договорили да тих исплата неће бити до краја године. Помоћи ћемо Израелу када им то буде потребно", истакао је Трамп.

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Није познато на које финансирање је Трамп мислио.

Меморандум о разумијевању према којем Америка годишње даје војну помоћ Израелу у износу од 3,8 милијарди долара истиче 2028. године и у току су разговори о томе на који ће се начин помоћ Вашингтона развијати након наведеног датума, преноси "Срна".

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Тагови :

Америка

Израел

Бењамин Нетанјаху

Доналд Трамп

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