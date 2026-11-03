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Орбан: Покушали су да ме врбују

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03.11.2026 16:35

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Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Бивши мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да су комунистичке тајне службе покушале да га регрутују као доушника док је служио војни рок, али је он то одбио и касније је постао мета јаког полицијског надзора.

Орбан је објавио саопштење на "Фејсбуку", заједно са документима тајне службе из 1982. године и касних 1980-их.

"Током ране фазе моје војне службе покушали су да ме регрутују, али сам одбио, па се покушај показао неуспјешним. Касније смо моја супруга, моје колеге из опозиције и ја били под сталним надзором. Сви смо били мете тајних истрага државне странке", навео је Орбан на "Фејсбуку".

Мађарска би сутра требало да почне да објављује десетине хиљада полицијских досијеа из комунистичког доба у јавној бази података на мрежи, дајући људима приступ листама доушника и сарадника које су користиле бивше службе државне безбједности.

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Орбан је рекао да документи откривају да су свуда били доушници и да су уређаји за прислушкивање инсталирани на нашим радним мјестима, нашим домовима, па чак и у спаваћим собама.

Најављено отварање архива је обећање премијера Мађарске Петера Мађара да ће евиденције складиштене у огромном подруму архива у Будимпешти учинити јавним и да ће Мађарима "омогућити да се суоче са својом тоталитарном прошлошћу".

Иако је комунистичка владавина окончана 1989. године, Мађарска је одгађала потпуно отварање досијеа због недостатка политичке воље више влада.

До сада су обични људи могли да затраже приступ само својим или евиденцијама блиских чланова породице, а сада ће свако моћи да претражује у бази података на интернету.

У периоду између 1956. и 1989. године у Мађарској је забиљежено око 55.000 тајних службеника, пише Срна.

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Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

Врбовање

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