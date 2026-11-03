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Шпанија смањује саобраћај на прузи након несреће у којој је погинуло 69 људи

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03.11.2026 16:32

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Дизалица ради на мјесту уништених вагона након судара два воза у Урди, у Шпанији, у петак, 30. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Bernat Armangue

Саобраћај на жељезничкој линији између Мадрида и Севиље биће смањен док Агенција за безбједност жељезница не заврши контролу безбједносног система и власти не окончају дуго одгађано увођење Европског система управљања жељезницом (ЕРТМС), рекао је шпански министар саобраћаја Оскар Пуенте.

Он је представио нове безбједносне мјере, укључујући ограничење брзине од 40 километара на час након квара на сигналном систему када је машиновођа задужен да уочи проблеме на прузи, те ангажовање додатног особља и побољшање услова у центрима за контролу жељезничког саобраћаја.

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Влада ће вршити притисак за брже увођење стандардизованог ЕРТМС-а за безбједност и сигнализацију на мрежи.

У судару возова који се догодио прошле седмице недалеко од града Урда у централном дијелу Шпаније погинуло је 69 људи.

Непосредно прије несреће неколико возова се аутоматски зауставило због квара система сигнализација и након што су контролори из Мадрида преузели одговорност над саобраћајем.

Воз државне жељезничке компаније "Ренфе" добио је дозволу да настави кретање иако је испред њега на станици стајао воз компаније "Ирјо". Према наводима истражиоца, воз је ударио у вагоне који су стајали у станици брзином од 160 до 200 километара на час.

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У другој жељезничкој несрећи у којој су почетком године учествовали возови истих компанија погинуло је 46 особа.

(Срна)

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Тагови :

Шпанија

Португал

жељезничка несрећа

жељезничка пруга

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