Аутор:АТВ редакција
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Историјско искуство увјерљиво показује да су народи Русије, суочени са тешким искушењима, увијек налазили снагу да се уједине, одбране независност отаџбине и обезбиједе њен даљи развој, речено је Срни у Амбасади Русије у БиХ поводом Дана народног јединства, 4. новембра.
Наглашено је да је снага Русије у јединству њених народа, поштовању њихових културних традиција, заједничком историјском сјећању и одлучности да бране суверенитет и будућност своје земље.
"Увјерени смо да и данас слога многонационалног руског друштва, оданост заједничким духовним и моралним вриједностима и одговорност за судбину отаџбине остају залог превазилажења свих изазова", истакли су у овом дипломатском представништву.
Из Амбасаде Руске Федерације су навели да Дан народног јединства симболизује патриотизам, слогу и оданост отаџбини и подсјетили на историјске чињенице и разлоге обиљежавања овог дана.
"Овај празник подсјећа на херојске странице историје Русије, када су се представници различитих националности, друштвених група и вјероисповијести уједињавали ради одбране родне земље, очувања њене независности и државности", кажу у руској Амбасади.
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Појаснили су да историјски коријени празника сежу у догађаје из 1612. године, када је народна војска под водством Кузме Минина и Дмитрија Пожарског ослободила Москву од пољских освајача, што је омогућило излазак из смутног доба и обнављање независности земље.
У пресудном тренутку за судбину земље, како је наглашено, јединство народа и његова спремност да брани слободу и суверенитет отаџбине дали су кључан допринос у побједи над непријатељем.
"Има неке историјске ироније што се поједине европске пријестонице, које су сулудо покушавали нанијети Русији стратешки пораз рукама кијевског режима, све више данас суочавају са оштрим кризама, унутрашњим подјелама и немирима чије узроке ваља тражити једино у њиховим неодговорним политикама", навели су из Амбасаде Русије.
Указано је на то да посебан значај Дан народног јединства има 2026. године, која је указом предсједника Руске Федерације Владимира Путина проглашена годином јединства народа Русије.
Објаснили су да је циљ ове одлуке да истакне јединствен карактер Русије, у којој представници бројних народа, култура и религија вијековима живе и раде заједно, чувајући сопствени идентитет и истовремено осјећајући припадност заједничкој отаџбини.
"Многонационално јединство Русије није само историјско насљеђе, већ и један од најважнијих темеља наше државности, снаге и просперитета", наводе из Амбасаде.
Како је наведено, народе Русије повезују заједничка историја, традиционалне духовне и моралне вриједности, поштовање културне и вјерске разноликости, као и одговорност за садашњост и будућност земље.
Најсвијетлији примјер те слоге био је подвиг Совјетског народа у Великом отаџбинском рату, када су се представници свих националности раме уз раме борили против нацизма, одбранили слободу своје земље и ослободили народе Европе.
У том контексту, додали су из руске Амбасаде, посебан значај има успостављање новог спомен-дана у Русији, Дана сјећања на жртве геноцида над совјетским народом који су починили нацисти и њихови саучесници.
Овај датум је први пут званично обиљежен 19. априла 2026. године, што је означило наше сјећање на милионе мирних совјетских грађана, жртава нацистичке политике истребљења.
Дан сјећања на жртве геноцида над совјетским народом представља нашу моралну обавезу према генерацији побједника и служи као подсјетник на недопустивост оживљавања мизантропских идеологија, кажу из Амбасаде Русије у БиХ.
Даље су напоменули да очување историјске истине о злочинима нациста, супротстављање покушајима њиховог оправдавања и ревизије исхода Другог свјетског рата остају међу најважнијим задацима Руске Федерације и друштва.
Подсјетили су и да избори посланика Државне Думе Федералне Скупштине Руске Федерације, одржани у септембру ове године, јасно свједоче о јединству народа Русије.
"Њихови резултати показали су патриотску консолидацију друштва и подршку грађана курсу Предсједника Русије Владимира Путина, усмјереном на јачање државног суверенитета, осигурање националне безбједности и заштиту интереса Русије", навели су из Амбасаде.
У одговору Срни су истакли да таква патриотска позиција руских грађана добија посебан значај у условима хибридног рата који колективни Запад води против Русије, настојећи да испита њен суверенитет, ослаби државност и унесе подјеле у друштво.
Из руског дипломатског представништва су истакли да, као и прије четири вијека, када је народна војска Кузме Минина и Дмитрија Пожарског ослободила Москву од страних освајача, јединство народа и данас представља кључни ослонац у заштити националних интереса и самосталног развојног пута државе.
(СРНА)
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