Аутор:АТВ редакција
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Гранична полиција БиХ тражи 11 нових државних службеника, а заинтересовани кандидати могу да се пријаве до 20. новембра. Основне нето плате за понуђена радна мјеста крећу се од 1.588,98 до 2.901,61 КМ.
Јавни конкурс расписала је Агенција за државну службу БиХ, а највећи број радних мјеста, њих десет, отворен је у Сарајеву. Један службеник биће запослен у Теренској канцеларији Запад у Босанском Грахову.
За сваку од 11 позиција предвиђен је пријем по једног извршиоца.
Најбоље плаћено радно мјесто је начелник Управе за администрацију у Сарајеву, за које је предвиђена основна нето плата од 2.901,61 КМ.
Гранична полиција тражи и два шефа одјељења, за административно-техничку подршку и за односе с јавношћу, којима је предвиђена плата од 2.245,30 КМ.
Конкурс је расписан и за три стручна савјетника, и то за људске ресурсе, јавне набавке и телекомуникационе спојне путеве. За ове позиције основна нето плата износи 2.024,22 КМ.
Преосталих пет радних мјеста има основну нето плату од 1.588,98 КМ.
Ријеч је о позицијама аналитичара, стручног сарадника, стручног сарадника за људске ресурсе, стручног сарадника за финансијско управљање и контролу, те стручног сарадника за правна питања и људске ресурсе.
Управо посљедња наведена позиција једина је за коју се службеник тражи у Босанском Грахову, док су сва остала радна мјеста у Сарајеву.
Кандидати који желе да конкуришу морају имати завршен факултет, односно седми степен стручне спреме или одговарајућу диплому стечену према Болоњском систему студирања.
У зависности од радног мјеста, потребно је најмање 180 или 240 ЕЦТС бодова, као и од једне до пет година радног искуства у струци.
За кандидате који немају положен стручни управни испит предвиђено је полагање јавног испита прије приступања писменом дијелу стручног испита.
Поред тога, сви кандидати који успјешно прођу конкурсну процедуру мораће да прођу и безбједносне провјере прије заснивања радног односа.
Заинтересовани кандидати пријаве могу доставити електронским путем, посредством система Агенције за државну службу БиХ, или препорученом поштом.
Пријаве које се шаљу поштом потребно је доставити на адресу Агенције за државну службу БиХ, Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево.
Рок за пријављивање је 20. новембар, а детаљни услови за сваку од понуђених позиција, као и комплетан текст јавног конкурса, доступни су на интернет страници Агенције за државну службу БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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