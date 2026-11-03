Аутор:АТВ редакција
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Члан Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ Ирена Хаџиабдић рекла је данас у Сарајеву да је у току изборне кампање изречено 1.350.000 КМ казни због различитих санкција.
Хаџиабдићева је навела да је било 165 приговора само због злоупотребе јавних средстава, за шта је до сада изречено осам санкција и да ће тај посао бити настављен.
БиХ
ЦИК потврдила резултате избора у БиХ
"Ми смо јако лимитирани одредбама изборног закона и навешћу само два примјера. Кад је ријеч о говору мржње, била је само 31 пријава и само један говор мржње који смо могли подвести под норме изборног закона", рекла је Хаџиабдићева на конференцији за медије након сједнице на којој су потврђени резултати општих избора у БиХ, који су одржани 4. октобра.
Већина санкција, каже она, односи се на носиоце извршних функција и носиоце мандата само ако су кандидати.
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