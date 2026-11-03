ЦИК данас потврђује резултате општих избора у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ данас ће потврдити резултате општих избора у БиХ одржаних 4. октобра.
Из ЦИК-а је за 11.00 часова најављена конференција за новинаре у сједишту Комисије.
Након што ЦИК потврди изборне резултате, почињу тећи законски рокови за формирање власти за све нивое за које су одржани избори.
У БиХ су 4. октобра одржани избори за сљедеће нивое власти - за предсједника и потпредсједнике Републике Српске, Предсједништво БиХ, Народну скупштину Републике Српске, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, Представнички дом Федерације и скупштине кантона, преноси Срна.
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