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ЦИК данас потврђује резултате општих избора у БиХ

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03.11.2026 07:35

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ЦИК данас потврђује резултате општих избора у БиХ
Фото: АТВ

Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ данас ће потврдити резултате општих избора у БиХ одржаних 4. октобра.

Из ЦИК-а је за 11.00 часова најављена конференција за новинаре у сједишту Комисије.

Након што ЦИК потврди изборне резултате, почињу тећи законски рокови за формирање власти за све нивое за које су одржани избори.

У БиХ су 4. октобра одржани избори за сљедеће нивое власти - за предсједника и потпредсједнике Републике Српске, Предсједништво БиХ, Народну скупштину Републике Српске, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, Представнички дом Федерације и скупштине кантона, преноси Срна.

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Тагови :

ЦИК БиХ

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