ЦИК потврдила резултате избора у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија БиХ потврдила је резултате Општих избора у БиХ одржаних 4. октобра 2026. године, чиме су почели законски рокови за конституисање власти.
Након што је одлучено по свим приговорима и жалбама, у складу са Изборним законом Босне и Херцеговине стекли су се услови да се донесе одлука о потврђивању резултата избора за Предсједништво БиХ, Представнички дом Парламента БиХ, Представнички дом Парламента ФБиХ, предсједника и потпредсједника Републике Српске и десет кантона.
Међу првим институцијама које би требало да буду конституисане након потврђивања изборних резултата налазе се Предсједништво Босне и Херцеговине и Народна скупштина Републике Српске.
Предсједништво БиХ ће у наредне четири године чинити Жељка Цвијановић као српски члан, Даријана Филиповић као хрватски и Денис Бећировић као бошњачки члан.
Предсједник Републике Српске је Саво Минић. Када је у питању Народна скупштина Републике Српске ситуација је сљедећа: СНСД је освојио 34 мандата, ПСС 12, СДС 10, ДНС-НПС 5, СП-ДЕМОС-НДП 5, Уједињена Српска 5, За правду и ред-ПДП 4, СПС 4, Коалиција за државу 3 и Републичка странка Српске 1.
Када је ријеч о федералној Скупштини, СДА има највише освојених мандата 31. Слиједе СДП са 16, коалиција окупљена око ХДЗ-а има 15, СБиХ 9, НиП 7, ДФ/ГС 6, Наша странка 4, НЕС 4, Коалиција око ХДЗ-а 1990 3, Босанскохерцеговачка иницијатива 1, ХНП 1 и Помак 1.
У Представничком дому ПСБиХ највише мандата има СДА - 9. Из Републике Српске то је СНСД са 6, а трећа партија по снази је СДП са 5 мандата. Коалиција око ХДЗ-а БиХ има 4, СБиХ 3, НиП 2, ДФ/ГС 2, Покрет сигурна Српска 2, СДС 2, Хрватска петорка 1, Наша странка 1, НЕС БИХ 1, ДНС-НПС 1, За правду и ред 1, Социјалистичка партија 1 и Уједињена Српска 1.
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