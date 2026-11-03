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Цвијановић са Хлобеном: Унаприједити сарадњу са Словачком

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03.11.2026 14:51

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Цвијановић са Хлобеном: Унаприједити сарадњу са Словачком
Фото: Srna

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са амбасадором Словачке Републике у БиХ Романом Хлобеном о актуелним политичким и економским приликама у Републици Српској и БиХ.

Током састанка, Цвијановић се захвалила саговорнику на честитки поводом изборне побједе, изразивши наду да ће сарадња свих нивоа власти са Словачком у наредном периоду бити додатно унапређена, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Република Српска

Словачка

Сарадња

Састанак

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