Цвијановић са Хлобеном: Унаприједити сарадњу са Словачком

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са амбасадором Словачке Републике у БиХ Романом Хлобеном о актуелним политичким и економским приликама у Републици Српској и БиХ.
Током састанка, Цвијановић се захвалила саговорнику на честитки поводом изборне побједе, изразивши наду да ће сарадња свих нивоа власти са Словачком у наредном периоду бити додатно унапређена, преноси Срна.
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